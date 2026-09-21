Top.Mail.Ru
Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
темно-серебристый
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699327
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
500x200
Входы
usb, wifi
Выходы
оптический s/pdif
Особенности дизайна
Безрамочный
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1445x832x94
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
smart-пульт
Цвет
темно-серебристый
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
да
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, wifi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.89х0.3
Вес, кг.
21.5

Описание товара Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор led digma 65 dm-led65ubb41 с android tv, 4k ultra hd, 60 гц, поддержкой hdr и smart tv.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
500x200
Входы
usb, wifi
Выходы
оптический s/pdif
Особенности дизайна
Безрамочный
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1445x832x94
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
smart-пульт
Развернуть
Цвет
темно-серебристый
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
да
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, wifi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор led digma 65 dm-led65ubb41 с android tv, 4k ultra hd, 60 гц, поддержкой hdr и smart tv.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...