Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091
Телевизор Yandex ТВ Станция с «Алисой» (YNDX-00091) диагональю 43 дюйма произведен с использованием технологий HDR и МЕМС, которые позволяют получить максимально реалистичную картинку и плавную смену кадров. Технология Local Dimming обеспечивает глубокий и насыщенный черный цвет на экране. В телевизор встроены четыре разнонаправленных динамика совокупной мощностью 34 Вт. Модель функционирует на базе четырехъядерного интеллектуального процессора с выделенным двухъядерным нейронным процессором NPU, обеспечивающего высокую производительность. Возможно голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Голосовой помощник также позволяет использовать ТВ в качестве умной станции. Телевизор можно установить на горизонтальную поверхность или повесить на стену — модель оснащена креплениями для кронштейна стандарта 200x200 мм.
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Достоинства:
Комментарий:
Брал телевизор для младшего сына. Под его задачи. Пришел в целой упаковке. Я боялся что где-нибудь на Валберис туда ногой наступят. Но о чуда всё целое. Изображение чумовое. Жалко что у него нет ТВ тюнера, да и сын обычно всё из интернета смотрит. Так что для него нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор отличный! качество хорошее. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился алиса работает изображение хорошее
Достоинства:
Комментарий:
тв отличные, управление голосовое, очень нравится всей семье
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
хороший телек. без затупов. специально искал версию с 3 гб оперативной памяти, потому что до этого взял дигму с 1 гб и это мегатормоз. а тут Алиса отрабатывает очень быстро. здесь полноценная яндекс станция
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор соответствует цене и качеству. Покупался отцу. Теперь пультом вообще не пользуется все через Алису. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
подтупливает алиса, но в целом норм тв
Достоинства:
Комментарий:
получил телевизор , сейчас проверяем
Достоинства:
Комментарий:
пока нареканий нет, все работает, подключил вай фай выключатель, управляю светом голосом
Достоинства:
Комментарий:
Купили в сентябре. Радуемся до сих пор ( апрель).
Достоинства:
Комментарий:
отличные тв, управление через алису голосом очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Чудо вещь! Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
дошел в целости и сохранности, всем своим показателям соответствует. Нужно время, чтобы определить качество
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю, стоит ли он этих денег, мы брали на розыгрыш . И по акции . Как по мне, цена завышена
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор! Качество картинки и звука на высоте! Очень довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор, Яндекс помощник действительно крутая фишка, только им и управляем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор и по качеству изображения, и по качеству звучания! А с ТВ Станцией "Алиса", вообще к пульту управления практически не прикасаюсь.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телек за тридцать тыщ!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже продолжительное время. Очень удобно, что можно без пульта управлять, пульт можно найти чур чего! Телевизор и станция. 2 в 1. Мы довольны!
Достоинства:
Комментарий:
В основном приятные впечатления, хотя есть некоторые баги в прошивке. Была проблема с автояркостью, но её исправили.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь три месяца, всё устраивает. Проблему с трансляцией тв-программ по московскому времени в нашем регионе легко решила через подключение тв-приставки. Качество изображения и звука устраивает, привыкаю к Алисе.
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально и звук хороший не понравилось что запах дешового пластика
Достоинства:
Комментарий:
Довольны телеком, Алисой, ценой, все замечательно, кроме одного.... В Крыму все эти модные сервисы работают крайне ограниченно. Приложение ТВ попросту не включается, кинопоиск через раз...
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным параметрам. качество изображения хорошее, работает без сбоев. подключения антенны нет, да наверное и не надо! на даче интернет и триколор, для умного дома самое то. иногда может подтормаживать , но это скорей всего из-за подключения по вай фай.
Достоинства:
Комментарий:
Доехало все целое, в целом за свои деньги отличный вариант
Отзывы о товаре Телевизор Яндекс 43 Тв станция с Алисой 4К YNDX-00091
Достоинства:
Комментарий:
Брал телевизор для младшего сына. Под его задачи. Пришел в целой упаковке. Я боялся что где-нибудь на Валберис туда ногой наступят. Но о чуда всё целое. Изображение чумовое. Жалко что у него нет ТВ тюнера, да и сын обычно всё из интернета смотрит. Так что для него нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор отличный! качество хорошее. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился алиса работает изображение хорошее
Достоинства:
Комментарий:
тв отличные, управление голосовое, очень нравится всей семье
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
хороший телек. без затупов. специально искал версию с 3 гб оперативной памяти, потому что до этого взял дигму с 1 гб и это мегатормоз. а тут Алиса отрабатывает очень быстро. здесь полноценная яндекс станция
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор соответствует цене и качеству. Покупался отцу. Теперь пультом вообще не пользуется все через Алису. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
подтупливает алиса, но в целом норм тв
Достоинства:
Комментарий:
получил телевизор , сейчас проверяем
Достоинства:
Комментарий:
пока нареканий нет, все работает, подключил вай фай выключатель, управляю светом голосом
Достоинства:
Комментарий:
Купили в сентябре. Радуемся до сих пор ( апрель).
Достоинства:
Комментарий:
отличные тв, управление через алису голосом очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Чудо вещь! Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
дошел в целости и сохранности, всем своим показателям соответствует. Нужно время, чтобы определить качество
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю, стоит ли он этих денег, мы брали на розыгрыш . И по акции . Как по мне, цена завышена
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор! Качество картинки и звука на высоте! Очень довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор, Яндекс помощник действительно крутая фишка, только им и управляем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор и по качеству изображения, и по качеству звучания! А с ТВ Станцией "Алиса", вообще к пульту управления практически не прикасаюсь.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телек за тридцать тыщ!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже продолжительное время. Очень удобно, что можно без пульта управлять, пульт можно найти чур чего! Телевизор и станция. 2 в 1. Мы довольны!
Достоинства:
Комментарий:
В основном приятные впечатления, хотя есть некоторые баги в прошивке. Была проблема с автояркостью, но её исправили.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь три месяца, всё устраивает. Проблему с трансляцией тв-программ по московскому времени в нашем регионе легко решила через подключение тв-приставки. Качество изображения и звука устраивает, привыкаю к Алисе.
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально и звук хороший не понравилось что запах дешового пластика
Достоинства:
Комментарий:
Довольны телеком, Алисой, ценой, все замечательно, кроме одного.... В Крыму все эти модные сервисы работают крайне ограниченно. Приложение ТВ попросту не включается, кинопоиск через раз...
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным параметрам. качество изображения хорошее, работает без сбоев. подключения антенны нет, да наверное и не надо! на даче интернет и триколор, для умного дома самое то. иногда может подтормаживать , но это скорей всего из-за подключения по вай фай.
Достоинства:
Комментарий:
Доехало все целое, в целом за свои деньги отличный вариант