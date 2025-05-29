Телевизор Триколор H43U5500SA(UHD Smart)
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
10
Описание товара Телевизор Триколор H43U5500SA(UHD Smart)
Телевизор от Триколора с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор Триколор H43U5500SA имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Телевизор от Триколора с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор Триколор H43U5500SA имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены.
Достоинства:
Комментарий:
телек просто супер сыну понравился работает ништяк
Достоинства:
Комментарий:
картинка хорошая за такую цену нормально ,настройка быстрая всё понятно в меню
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный вроде целый но коробка вся в дырках.
Достоинства:
Комментарий:
работает. подключила быстро
Достоинства:
Комментарий:
Брала с сомнением, но телевизор отличный, яркая картинка,хороший звук. Не составило труда подключить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор все функции есть
Достоинства:
Комментарий:
замечательный телевизор, и цвета и чёткость и куча возможностей. класс!
Достоинства:
Комментарий:
ты хороший, крепкий среднячок!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор спасибо за такой качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
классный телевизор.отличное изображение.не тормозит.в целом к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все.ок.работает как швейцарские часы.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телевизор отличный,покупкой довольны,цвета и звук отличные претензий нет. Вопрос про подписку триколор, в карточке товара указано на год, но через месяц использования телевизора подписка исчезла,чтобы подключить услугу требуется указать все банковские реквизиты карты,даже три цифры с обратной стороны карты.Это настораживает,как быть с подпиской триколор?
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличный телик, к своей подписке подключил и всё работает, звук хороший, картинка приятная. функций хватает
Достоинства:
Комментарий:
пульт управления ТВ полный отстой.выбор каналов спутникового ТВ - полная жопа . добавить каналы в избранное никак ,от слова вообще.
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает в работе
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор норм. Работает, качество изображения устраивает. Подключение к интернету без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки конечно так себе,легкий(что не вызывает доверия) функционал такой себе,качество звука конечно такое себе. Хоть и установлен Андроид,но магазина для приложений нету(как так?!).Картинка отличная. Разобрался быстро. CAM модуль вставил,каналы нашел,все хорошо. К интернету подключился быстро. Подарочную подписку на год пока не активировал,у меня моя ещё больше чем на пол года активна. Своих денег стоит На заметку,если ждете эффекта вау за эти деньги,то его не будет. Простой телек. Как минимум в качестве звука будут разочарования,звук как в дешевых китайских наушника,разумеется без басов
Достоинства:
Комментарий:
работает своеобразный пульт надо привыкать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, легкий, wifi работает, с подпиской пока не разобралась, надо поскачивать нужные приложения. Пульт удобный в управлении. Рекомендую. Распаковка и установка заняла минут 15.
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый. Упакован хорошо. Подключил через ресивер триколор. все нормально. Затем следу инструкции подключил подарочную подписку. Все получилось. тормозит Смарт ТВ, но это возможно из за интернета т к раздавал с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тв за свои деньги. Картинка яркая, чёткая. Звук громкий, без шумов и искажений. Смарт ТВ не тормозит, много интерфейсов. Настроек много, все понятно. Wi-Fi 5G даже есть. Крепление vesa 200x200
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги? Да идеал! Ну вот, по-честному. Если ещё и надежность будет на уровне, так вообще)
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Пульт ни о чём, но у нас ресивер от триколор, поэтому пульт нужен по большому счету только выключить и включить телевизор))) непонятный скотч на углах и по 4м сторонам от экрана, такое ощущение, что на скотче держатся боковины, мы не стали отлеплять, их не видно))))) на экране защитной плёнки не было, что странно. В целом на 4.5/5 из этой ценовой категории.
Достоинства:
Комментарий:
Товар высокого качества. Советую поставщика.
Достоинства:
Комментарий:
Прибыл быстро, без опоздания. Упакован отлично. Всё в комплекте, батарейки для пульта не просрочены. Отличная инструкция по подключению. Рекомендую для покупки.
Телевизор Триколор H43U5500SA(UHD Smart) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Триколор H43U5500SA(UHD Smart)
Достоинства:
Комментарий:
телек просто супер сыну понравился работает ништяк
Достоинства:
Комментарий:
картинка хорошая за такую цену нормально ,настройка быстрая всё понятно в меню
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный вроде целый но коробка вся в дырках.
Достоинства:
Комментарий:
работает. подключила быстро
Достоинства:
Комментарий:
Брала с сомнением, но телевизор отличный, яркая картинка,хороший звук. Не составило труда подключить
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор все функции есть
Достоинства:
Комментарий:
замечательный телевизор, и цвета и чёткость и куча возможностей. класс!
Достоинства:
Комментарий:
ты хороший, крепкий среднячок!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор спасибо за такой качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
классный телевизор.отличное изображение.не тормозит.в целом к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все.ок.работает как швейцарские часы.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телевизор отличный,покупкой довольны,цвета и звук отличные претензий нет. Вопрос про подписку триколор, в карточке товара указано на год, но через месяц использования телевизора подписка исчезла,чтобы подключить услугу требуется указать все банковские реквизиты карты,даже три цифры с обратной стороны карты.Это настораживает,как быть с подпиской триколор?
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличный телик, к своей подписке подключил и всё работает, звук хороший, картинка приятная. функций хватает
Достоинства:
Комментарий:
пульт управления ТВ полный отстой.выбор каналов спутникового ТВ - полная жопа . добавить каналы в избранное никак ,от слова вообще.
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает в работе
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор норм. Работает, качество изображения устраивает. Подключение к интернету без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки конечно так себе,легкий(что не вызывает доверия) функционал такой себе,качество звука конечно такое себе. Хоть и установлен Андроид,но магазина для приложений нету(как так?!).Картинка отличная. Разобрался быстро. CAM модуль вставил,каналы нашел,все хорошо. К интернету подключился быстро. Подарочную подписку на год пока не активировал,у меня моя ещё больше чем на пол года активна. Своих денег стоит На заметку,если ждете эффекта вау за эти деньги,то его не будет. Простой телек. Как минимум в качестве звука будут разочарования,звук как в дешевых китайских наушника,разумеется без басов
Достоинства:
Комментарий:
работает своеобразный пульт надо привыкать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, легкий, wifi работает, с подпиской пока не разобралась, надо поскачивать нужные приложения. Пульт удобный в управлении. Рекомендую. Распаковка и установка заняла минут 15.
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый. Упакован хорошо. Подключил через ресивер триколор. все нормально. Затем следу инструкции подключил подарочную подписку. Все получилось. тормозит Смарт ТВ, но это возможно из за интернета т к раздавал с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Работает шустро
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тв за свои деньги. Картинка яркая, чёткая. Звук громкий, без шумов и искажений. Смарт ТВ не тормозит, много интерфейсов. Настроек много, все понятно. Wi-Fi 5G даже есть. Крепление vesa 200x200
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги? Да идеал! Ну вот, по-честному. Если ещё и надежность будет на уровне, так вообще)
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Пульт ни о чём, но у нас ресивер от триколор, поэтому пульт нужен по большому счету только выключить и включить телевизор))) непонятный скотч на углах и по 4м сторонам от экрана, такое ощущение, что на скотче держатся боковины, мы не стали отлеплять, их не видно))))) на экране защитной плёнки не было, что странно. В целом на 4.5/5 из этой ценовой категории.
Достоинства:
Комментарий:
Товар высокого качества. Советую поставщика.
Достоинства:
Комментарий:
Прибыл быстро, без опоздания. Упакован отлично. Всё в комплекте, батарейки для пульта не просрочены. Отличная инструкция по подключению. Рекомендую для покупки.