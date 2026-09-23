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Телевизор TCL 55P7L 55" QLED (2026) 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 55P7L 55" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 14
Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 12
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 13
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 14
  • Телевизор TCL 55P7L 55&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738047
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
14.2

Описание товара Телевизор TCL 55P7L 55" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

TCL 55P7L — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Direct LED подсветкой, пиковой яркостью 400 нит и цветовым охватом до 93% DCI-P3. Модель поддерживает VRR и ALLM.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 55P7L 55" QLED (2026) 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 55P7L — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Direct LED подсветкой, пиковой яркостью 400 нит и цветовым охватом до 93% DCI-P3. Модель поддерживает VRR и ALLM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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