Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор QLED Digma 65" DM-LED65UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор Digma с диагональю 65 дюймов представляет собой современное устройство, объединившее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Оснащенный экраном с QLED-подсветкой, он обеспечивает яркое и насыщенное изображение, делая просмотр фильмов и телепередач настоящим удовольствием. Устройство работает на операционной системе Google TV, что открывает доступ к разнообразным стриминговым сервисам и приложениям, а поддержка Wi-Fi позволяет легко подключаться к интернету. Встроенная Smart TV функция расширяет возможности для пользователей, предлагая удобный интерфейс и богатый выбор контента. Телевизор оснащен тремя HDMI-портами, позволяющими подключать различные устройства, такие как игровые приставки и медиаплееры, а также двумя USB-портами для подключения внешних накопителей. Общая выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, что обеспечивает качественный звук, соответствующий высокому уровню изображения. При этом энергопотребление устройства в рабочем режиме составляет 200 Вт. Вес телевизора без подставки составляет 15,2 кг, а с подставкой — 15,5 кг. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x200 делает устройство удобным для размещения в любом интерьере. В данном телевизоре отсутствует поддержка 3D, однако все его функции и характеристики делают его прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и высокие технологии.
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