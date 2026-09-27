Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серебристый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Потребляемая мощность, Вт
170
Время работы от аккумулятора, мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596362
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Моторизированная щетка для пола и ковров с LED подсветкой и мягким бампером. Насадка для труднодоступных мест. Насадка для мягкой мебели
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
: мягкий бампер, управление мощностью на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
170
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х34
Вес, кг.
1.95
Описание товара Пылесос ручной Starwind SCH9945 170Вт серебристый/красный
Вертикальный беспроводной пылесос Starwind SCH9945 отличается стильным дизайном, приятным сочетанием серебристого и красного цветов. Понравится любой хозяйке благодаря легкости и компактности. Им удобно работать, отсутствие проводов и корпуса не стесняет движений. Контейнер для пыли прозрачный, что позволяет без труда контролировать степень его заполнения. Пылесос оборудован индикаторами заряда батареи и уровня наполненности пылесборника. Мощности достаточно для уборки любых поверхностей. Работает от литий-ионной аккумуляторной батареи, емкость которой составляет 2200 мAч. Ее заряда хватает на период времени от 20 до 40 минут. За это время можно сделать полноценную уборку. Корпус состоит из цельнометаллической трубы, на которую надевается моторизированная щетка. Основным преимуществом является комфортность перемещения. Выдуваемый воздух остается чистым за счет двойной системы фильтрации.
Моторизированная щетка для пола и ковров с LED подсветкой и мягким бампером. Насадка для труднодоступных мест. Насадка для мягкой мебели
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
: мягкий бампер, управление мощностью на рукоятке
Потребляемая мощность, Вт
170
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный беспроводной пылесос Starwind SCH9945 отличается стильным дизайном, приятным сочетанием серебристого и красного цветов. Понравится любой хозяйке благодаря легкости и компактности. Им удобно работать, отсутствие проводов и корпуса не стесняет движений. Контейнер для пыли прозрачный, что позволяет без труда контролировать степень его заполнения. Пылесос оборудован индикаторами заряда батареи и уровня наполненности пылесборника. Мощности достаточно для уборки любых поверхностей. Работает от литий-ионной аккумуляторной батареи, емкость которой составляет 2200 мAч. Ее заряда хватает на период времени от 20 до 40 минут. За это время можно сделать полноценную уборку. Корпус состоит из цельнометаллической трубы, на которую надевается моторизированная щетка. Основным преимуществом является комфортность перемещения. Выдуваемый воздух остается чистым за счет двойной системы фильтрации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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