Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201)
Источник бесперебойного питания (ИБП) Импульс ? надежное устройство, предназначенное для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает полную мощность 1000 В·А и активную мощность 800 Вт. Его вес составляет 14,2 кг, что позволяет без труда интегрировать его в ваш рабочий процесс. ИБП Импульс оснащен функцией чистой синусоидальной формы напряжения, что гарантирует стабильное электропитание для вашего оборудования. Он характеризуется минимальным входным напряжением 175 В и максимальным входным напряжением 290 В, что обеспечивает надежную работу в условиях нестабильного электропитания. Устройство быстро переключается на батарейное питание с временем переключения 10 мс, что защищает ваше оборудование от кратковременных перебоев. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы устройств. ИБП Импульс также предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его важным элементом для обеспечения безопасности вашего офисного и домашнего оборудования. Благодаря высокому качеству и надежности, бренд Импульс стал одним из лидеров на рынке ИТ-оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, с чистой синусоидой
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