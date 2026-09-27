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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595572
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
14.6

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201)

Источник бесперебойного питания (ИБП) Импульс ? надежное устройство, предназначенное для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает полную мощность 1000 В·А и активную мощность 800 Вт. Его вес составляет 14,2 кг, что позволяет без труда интегрировать его в ваш рабочий процесс. ИБП Импульс оснащен функцией чистой синусоидальной формы напряжения, что гарантирует стабильное электропитание для вашего оборудования. Он характеризуется минимальным входным напряжением 175 В и максимальным входным напряжением 290 В, что обеспечивает надежную работу в условиях нестабильного электропитания. Устройство быстро переключается на батарейное питание с временем переключения 10 мс, что защищает ваше оборудование от кратковременных перебоев. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы устройств. ИБП Импульс также предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его важным элементом для обеспечения безопасности вашего офисного и домашнего оборудования. Благодаря высокому качеству и надежности, бренд Импульс стал одним из лидеров на рынке ИТ-оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Про 1000 1000ВА черный (JT10201)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) Импульс ? надежное устройство, предназначенное для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает полную мощность 1000 В·А и активную мощность 800 Вт. Его вес составляет 14,2 кг, что позволяет без труда интегрировать его в ваш рабочий процесс. ИБП Импульс оснащен функцией чистой синусоидальной формы напряжения, что гарантирует стабильное электропитание для вашего оборудования. Он характеризуется минимальным входным напряжением 175 В и максимальным входным напряжением 290 В, что обеспечивает надежную работу в условиях нестабильного электропитания. Устройство быстро переключается на батарейное питание с временем переключения 10 мс, что защищает ваше оборудование от кратковременных перебоев. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы устройств. ИБП Импульс также предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его важным элементом для обеспечения безопасности вашего офисного и домашнего оборудования. Благодаря высокому качеству и надежности, бренд Импульс стал одним из лидеров на рынке ИТ-оборудования.
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