Top.Mail.Ru
Блендер погружной BQ-HB401P Белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной BQ-HB401P Белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 1
Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 2
Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 3
Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 4
Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 1
  • Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 2
  • Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 3
  • Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 4
  • Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
611

Описание товара Блендер погружной BQ-HB401P Белый

Блендер BQ — это надежный и компактный помощник на вашей кухне, созданный для быстрого и легкого приготовления различных блюд. С мощностью 600 Вт, этот погружной блендер справится с большинством задач по измельчению и смешиванию ингредиентов. Воплотите в жизнь самые смелые кулинарные идеи. Имея вес всего 0,49 кг, блендер удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Он представлен в универсальном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. Блендер BQ оснащен металлическими ножами, которые обеспечивают долговечность и высокую эффективность работы. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что дает свободу в движениях и не ограничивает ваши действия на кухне. Устройство предлагает выбор из двух скоростей/режимов работы, позволяя подобрать оптимальный режим для конкретной задачи, будь то смешение супов, соусов или приготовление смузи. Комплект включает одну насадку, которая легко справляется с повседневными кулинарными задачами. С блендером BQ процесс приготовления пищи станет еще проще и приятнее, а результаты всегда будут радовать.

Отзывы о товаре Блендер погружной BQ-HB401P Белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
регулировка скорости вращения
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ — это надежный и компактный помощник на вашей кухне, созданный для быстрого и легкого приготовления различных блюд. С мощностью 600 Вт, этот погружной блендер справится с большинством задач по измельчению и смешиванию ингредиентов. Воплотите в жизнь самые смелые кулинарные идеи. Имея вес всего 0,49 кг, блендер удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Он представлен в универсальном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. Блендер BQ оснащен металлическими ножами, которые обеспечивают долговечность и высокую эффективность работы. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что дает свободу в движениях и не ограничивает ваши действия на кухне. Устройство предлагает выбор из двух скоростей/режимов работы, позволяя подобрать оптимальный режим для конкретной задачи, будь то смешение супов, соусов или приготовление смузи. Комплект включает одну насадку, которая легко справляется с повседневными кулинарными задачами. С блендером BQ процесс приготовления пищи станет еще проще и приятнее, а результаты всегда будут радовать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной BQ-HB401P Белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...