Top.Mail.Ru
Блендер Centek CT-1341 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер Centek CT-1341 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер Centek CT-1341 черный - фото 1
Блендер Centek CT-1341 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Centek CT-1341 черный - фото 1
  • Блендер Centek CT-1341 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740136
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х7х7
Вес, г.
800

Описание товара Блендер Centek CT-1341 черный

Погружной блендер Centek мощностью 600 Вт справится и с лёгкими фруктовыми смузи, и с более плотными ингредиентами, экономя ваше время на кухне. Благодаря двум скоростям вы легко подберёте нужный режим для любого блюда: от нежных крем-супов до сложных соусов. Компактный измельчитель с пластиковой чашей не утяжеляет прибор, зато вместит всё необходимое для домашних кулинарных экспериментов. Насадки из нержавеющей стали надолго сохранят остроту и идеально подойдут для регулярного использования. Стильный чёрный цвет отлично впишется в современную кухню. А вакуумная функция позволит долго сохранять свежесть ваших готовых блюд — удобно и практично!

Отзывы о товаре Блендер Centek CT-1341 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Развернуть
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Centek мощностью 600 Вт справится и с лёгкими фруктовыми смузи, и с более плотными ингредиентами, экономя ваше время на кухне. Благодаря двум скоростям вы легко подберёте нужный режим для любого блюда: от нежных крем-супов до сложных соусов. Компактный измельчитель с пластиковой чашей не утяжеляет прибор, зато вместит всё необходимое для домашних кулинарных экспериментов. Насадки из нержавеющей стали надолго сохранят остроту и идеально подойдут для регулярного использования. Стильный чёрный цвет отлично впишется в современную кухню. А вакуумная функция позволит долго сохранять свежесть ваших готовых блюд — удобно и практично!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Centek CT-1341 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...