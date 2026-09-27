Сетевое хранилище Asustor (AS7110T)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Asustor (AS7110T)
Сетевое хранилище (NAS) ASUSTOR LOCKERSTOR 10 PRO на 100 процентов оправдывает свое название. Перед вами – модель профессионального класса, рассчитанная на использование в корпоративной среде. Устройство обладает возможностью установки до 10 накопителей, объем каждого из которых может достигать 18 ТБ. Допускается монтаж устройств хранения данных, соответствующих форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Поддерживаемые интерфейсы – SATA II и SATA III. Сетевое хранилище (NAS) ASUSTOR LOCKERSTOR 10 PRO поддерживает RAID 5, RAID 0, RAID 6, RAID 1, RAID 10, а также массив JBOD и режим Single disk. В наличии 2 слота для NVMe-накопителей, используемых для кеширования данных. Базовая производительность хранилища очень высока. Устройство оснащено 4-ядерным процессором Intel Xeon E-2224 и 8 Гб оперативной памяти. ОЗУ располагает функцией коррекции ошибок. Такая память минимизирует вероятность появления программных сбоев. Максимально допустимый объем памяти составляет 64 Гб (в такой конфигурации устанавливаются 2 модуля по 32 Гб). Активная система охлаждения исключает перегрев хранилища и накопителей.
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