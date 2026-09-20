Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi)
Клавиатура+мышь Sven KB-S330C является функциональным комплектом, который предназначен для использования на компьютерных устройствах. Островная полноразмерная клавиатура предусматривает наличие 104 клавиш, среди которых клавиша Fn, предоставляющая доступ к функциям мультимедиа. Это позволяет свободно работать или играть и не выходить из игры, когда нужно отрегулировать громкость музыки или произвести какие-то еще настройки. Классическая раскладка, а также наличие цифрового блока клавиатуры способствуют комфортному пользованию. Корпус клавиатуры и мыши Sven KB-S330C обладает влагоустойчивой конструкцией, что добавляет уверенности пользователю в случае, если в процессе работы ему захотелось взбодриться чашкой кофе. Мышь функционирует с использованием светодиодного датчика, максимальное разрешение которого достигает 800 dpi. Корпус мыши выполнен в черном цвете и предполагает наличие матового покрытия. Для питания аксессуары используют разъем USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб. 960 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender UltraMate SM-535 RU Black USB
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Гарнизон GK-W150
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01B) белый
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитНабор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКлавиатура Oklick145M черный USB (1659983)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-250
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi)