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Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 14
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 15
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 16
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 17
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 18
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 19
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 20
Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
LK Red Switch
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 19
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 20
  • Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512610
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
LK Red Switch
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.18

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный

Клавиатура A4TECH – идеальный выбор для геймеров, стремящихся получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Эта полноразмерная механическая клавиатура с 104 клавишами разработана для обеспечения надежности и скорости. Она оснащена высококачественными линейными переключателями, которые гарантируют мгновенное срабатывание и плавный ход, что делает её идеальной для интенсивных игровых сессий и быстрого ввода текста. Клавиатура поддерживает раскладку ANSI и оборудована клавишей функции (Fn), обеспечивая легкий доступ к мультимедийным и другим функциям. Стильная серо-металлическая отделка придаёт устройству современный и элегантный внешний вид, отлично вписывающийся в любой игровой сетап. Игровая подсветка клавиш добавляет яркости и атмосферности в игровой процесс, обеспечивая видимость клавиш в темноте и возможность настройки под личные предпочтения. Подключение к ПК осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и бесперебойное соединение. С длиной кабеля 1.8 метра, клавиатура предоставляет достаточно свободы для идеальной организации пространства на рабочем столе. Бренд A4Tech хорошо зарекомендовал себя на рынке периферийных устройств, гарантируя высокое качество исполнения и долговечность продукции. Эта клавиатура станет надежным помощником как в игровых баталиях, так и в ежедневных задачах на ПК, обеспечивая комфорт и эффективность на каждом шагу.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Развернуть
Модель переключателей
LK Red Switch
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH – идеальный выбор для геймеров, стремящихся получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Эта полноразмерная механическая клавиатура с 104 клавишами разработана для обеспечения надежности и скорости. Она оснащена высококачественными линейными переключателями, которые гарантируют мгновенное срабатывание и плавный ход, что делает её идеальной для интенсивных игровых сессий и быстрого ввода текста. Клавиатура поддерживает раскладку ANSI и оборудована клавишей функции (Fn), обеспечивая легкий доступ к мультимедийным и другим функциям. Стильная серо-металлическая отделка придаёт устройству современный и элегантный внешний вид, отлично вписывающийся в любой игровой сетап. Игровая подсветка клавиш добавляет яркости и атмосферности в игровой процесс, обеспечивая видимость клавиш в темноте и возможность настройки под личные предпочтения. Подключение к ПК осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и бесперебойное соединение. С длиной кабеля 1.8 метра, клавиатура предоставляет достаточно свободы для идеальной организации пространства на рабочем столе. Бренд A4Tech хорошо зарекомендовал себя на рынке периферийных устройств, гарантируя высокое качество исполнения и долговечность продукции. Эта клавиатура станет надежным помощником как в игровых баталиях, так и в ежедневных задачах на ПК, обеспечивая комфорт и эффективность на каждом шагу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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