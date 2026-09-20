Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный
Клавиатура A4TECH – идеальный выбор для геймеров, стремящихся получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Эта полноразмерная механическая клавиатура с 104 клавишами разработана для обеспечения надежности и скорости. Она оснащена высококачественными линейными переключателями, которые гарантируют мгновенное срабатывание и плавный ход, что делает её идеальной для интенсивных игровых сессий и быстрого ввода текста. Клавиатура поддерживает раскладку ANSI и оборудована клавишей функции (Fn), обеспечивая легкий доступ к мультимедийным и другим функциям. Стильная серо-металлическая отделка придаёт устройству современный и элегантный внешний вид, отлично вписывающийся в любой игровой сетап. Игровая подсветка клавиш добавляет яркости и атмосферности в игровой процесс, обеспечивая видимость клавиш в темноте и возможность настройки под личные предпочтения. Подключение к ПК осуществляется через проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и бесперебойное соединение. С длиной кабеля 1.8 метра, клавиатура предоставляет достаточно свободы для идеальной организации пространства на рабочем столе. Бренд A4Tech хорошо зарекомендовал себя на рынке периферийных устройств, гарантируя высокое качество исполнения и долговечность продукции. Эта клавиатура станет надежным помощником как в игровых баталиях, так и в ежедневных задачах на ПК, обеспечивая комфорт и эффективность на каждом шагу.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 290 руб. 6 870 руб.1073 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
-
В наличииЦена 4 360 руб. 8 940 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 260 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКлавиатура Logitech Keyboard G413 SE Black (920-010438)
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКлавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитКлавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)
-
В наличииЦена 9 700 руб. 14 910 руб.2425 руб. в СплитКлавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
-
В наличииЦена 10 160 руб.2540 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK850 Perfomance черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B865 серый/черный