Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 190 руб. 1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575174
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
940
Описание товара Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик
Sven GS-9200 – это комплект из клавиатуры, мыши и коврика, который предназначен для компьютерных игр. Клавиатура с полноразмерной раскладкой и мембранным механизмом позволяет быстро обрабатывать каждое нажатие, при этом отличается низким уровнем шума. Мышь с разрешением до 2400 dpi позволяет точно позиционировать курсор даже в динамичных играх и обладает эргономичной симметричной формой. Подключение и питание устройств Sven GS-9200 осуществляется посредством проводного интерфейса USB. Кабель в тканевой оплетке устойчив к спутыванию и механическим воздействиям.
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Sven GS-9200 – это комплект из клавиатуры, мыши и коврика, который предназначен для компьютерных игр. Клавиатура с полноразмерной раскладкой и мембранным механизмом позволяет быстро обрабатывать каждое нажатие, при этом отличается низким уровнем шума. Мышь с разрешением до 2400 dpi позволяет точно позиционировать курсор даже в динамичных играх и обладает эргономичной симметричной формой. Подключение и питание устройств Sven GS-9200 осуществляется посредством проводного интерфейса USB. Кабель в тканевой оплетке устойчив к спутыванию и механическим воздействиям.
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