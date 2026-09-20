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Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик купить с доставкой в Москве
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Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик

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Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 1
Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 2
Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 3
Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 4
Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 5
Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 1
  • Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 2
  • Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 3
  • Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 4
  • Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 5
  • Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 190 руб.  1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575174
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
940

Описание товара Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик

Sven GS-9200 – это комплект из клавиатуры, мыши и коврика, который предназначен для компьютерных игр. Клавиатура с полноразмерной раскладкой и мембранным механизмом позволяет быстро обрабатывать каждое нажатие, при этом отличается низким уровнем шума. Мышь с разрешением до 2400 dpi позволяет точно позиционировать курсор даже в динамичных играх и обладает эргономичной симметричной формой. Подключение и питание устройств Sven GS-9200 осуществляется посредством проводного интерфейса USB. Кабель в тканевой оплетке устойчив к спутыванию и механическим воздействиям.

Отзывы о товаре Набор SVEN GS-9200 клавиатура, мышь и коврик




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Описание
Sven GS-9200 – это комплект из клавиатуры, мыши и коврика, который предназначен для компьютерных игр. Клавиатура с полноразмерной раскладкой и мембранным механизмом позволяет быстро обрабатывать каждое нажатие, при этом отличается низким уровнем шума. Мышь с разрешением до 2400 dpi позволяет точно позиционировать курсор даже в динамичных играх и обладает эргономичной симметричной формой. Подключение и питание устройств Sven GS-9200 осуществляется посредством проводного интерфейса USB. Кабель в тканевой оплетке устойчив к спутыванию и механическим воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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