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Клавиатура Sven KB-S300 белая купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven KB-S300 белая

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Клавиатура SVEN KB-S300 белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
590 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250533
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, г.
872

Описание товара Клавиатура Sven KB-S300 белая

Мембранный механизм клавиатуры делает ее практически бесшумной во время работы. Клавиши нажимаются очень мягко и легко возвращаются в исходную позицию. За счет островной конструкции клавиатуры между клавишами предусмотрено небольшое расстояние, что делает ее удобной для печатания.

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Описание
Мембранный механизм клавиатуры делает ее практически бесшумной во время работы. Клавиши нажимаются очень мягко и легко возвращаются в исходную позицию. За счет островной конструкции клавиатуры между клавишами предусмотрено небольшое расстояние, что делает ее удобной для печатания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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