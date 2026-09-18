Клавиатура Sven KB-S300 белая
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%590 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250533
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, г.
872
Описание товара Клавиатура Sven KB-S300 белая
Мембранный механизм клавиатуры делает ее практически бесшумной во время работы. Клавиши нажимаются очень мягко и легко возвращаются в исходную позицию. За счет островной конструкции клавиатуры между клавишами предусмотрено небольшое расстояние, что делает ее удобной для печатания.
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Мембранный механизм клавиатуры делает ее практически бесшумной во время работы. Клавиши нажимаются очень мягко и легко возвращаются в исходную позицию. За счет островной конструкции клавиатуры между клавишами предусмотрено небольшое расстояние, что делает ее удобной для печатания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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