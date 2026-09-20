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МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный

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МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 1
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 2
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 3
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 4
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 5
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 6
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 7
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 8
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 9
МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10.5
Скорость цветной печати, стр/мин
5
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 2
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 3
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 4
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 5
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 6
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 7
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 8
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 9
  • МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570177
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
Wi-Fi, USB
Тип картриджа
Epson 101 [C13T03V44A], Epson 101 [C13T03V34A], Epson 101 [C13T03V14A], Epson 101 [C13T03V24A]
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, кабель питания, диск с ПО, документация, 4 емкости с чернилами, документация, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10.5
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x187
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
5.6

Описание товара МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный

Epson L4260 – многофункциональное устройство 3 в 1 с цветным ЖК-экраном и автоматической двусторонней печатью. Надежный и экономичный представитель серии «Epson EcoTank» с фронтальными чернильными емкостями, контейнерами со встроенным клапаном «InkLock» и усовершенствованной системой заправки «KeyLock».



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L4260 A4 Duplex WiFi USB черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
Wi-Fi, USB
Тип картриджа
Epson 101 [C13T03V44A], Epson 101 [C13T03V34A], Epson 101 [C13T03V14A], Epson 101 [C13T03V24A]
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, кабель питания, диск с ПО, документация, 4 емкости с чернилами, документация, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10.5
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x187
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Epson L4260 – многофункциональное устройство 3 в 1 с цветным ЖК-экраном и автоматической двусторонней печатью. Надежный и экономичный представитель серии «Epson EcoTank» с фронтальными чернильными емкостями, контейнерами со встроенным клапаном «InkLock» и усовершенствованной системой заправки «KeyLock».


Теги товара: a4
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