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МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) купить с доставкой в Москве
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МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404)

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МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 1
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 2
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 3
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 4
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 5
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 6
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 7
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 8
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 9
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 1
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 2
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 3
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 4
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 5
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 6
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 7
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 8
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 9
  • МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
109 158 руб.  120 070 руб. 
Начислим 10320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 381592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404)
109 158 руб. -9%
120 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
13

Описание товара МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404)

МФУ струйное Epson L14150 выполнено в черном компактном корпусе и представляет собой очень удобное устройство, которое упрощает выполнение офисной работы. Настольный аппарат сочетает в себе копир, принтер, а также факс и сканер. Он поддерживает цветную печать в разрешении 4800x1200 dpi при скорости 9 стр/мин на бумаге формата А4. Показатель скорости при черно-белой печати соответствует 17 стр/мин. Особенность МФУ в поддержке формата А3. Epson L14150 использует для подключения к устройствам интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB type B, что расширяет возможности пользователя. Аппарат подходит для печати на глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, а также фотобумаге. Благодаря устройству автоподачи емкостью 35 листов обеспечивается более быстрый и комфортный процесс сканирования и копирования. В комплекте к МФУ идет СНПЧ, которое включает в себя четыре контейнера с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый).

Отзывы о товаре МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Описание
МФУ струйное Epson L14150 выполнено в черном компактном корпусе и представляет собой очень удобное устройство, которое упрощает выполнение офисной работы. Настольный аппарат сочетает в себе копир, принтер, а также факс и сканер. Он поддерживает цветную печать в разрешении 4800x1200 dpi при скорости 9 стр/мин на бумаге формата А4. Показатель скорости при черно-белой печати соответствует 17 стр/мин. Особенность МФУ в поддержке формата А3. Epson L14150 использует для подключения к устройствам интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB type B, что расширяет возможности пользователя. Аппарат подходит для печати на глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, а также фотобумаге. Благодаря устройству автоподачи емкостью 35 листов обеспечивается более быстрый и комфортный процесс сканирования и копирования. В комплекте к МФУ идет СНПЧ, которое включает в себя четыре контейнера с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 109158 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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