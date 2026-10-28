МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404)
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Характеристики
Описание товара МФУ струйное Epson L14150 (C11CH96404)
МФУ струйное Epson L14150 выполнено в черном компактном корпусе и представляет собой очень удобное устройство, которое упрощает выполнение офисной работы. Настольный аппарат сочетает в себе копир, принтер, а также факс и сканер. Он поддерживает цветную печать в разрешении 4800x1200 dpi при скорости 9 стр/мин на бумаге формата А4. Показатель скорости при черно-белой печати соответствует 17 стр/мин. Особенность МФУ в поддержке формата А3. Epson L14150 использует для подключения к устройствам интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB type B, что расширяет возможности пользователя. Аппарат подходит для печати на глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, а также фотобумаге. Благодаря устройству автоподачи емкостью 35 листов обеспечивается более быстрый и комфортный процесс сканирования и копирования. В комплекте к МФУ идет СНПЧ, которое включает в себя четыре контейнера с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый).
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