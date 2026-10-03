МФУ Epson L3260 А4 струйный
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Характеристики
Описание товара МФУ Epson L3260 А4 струйный
МФУ струйное Epson L3260 с пьезоэлектрической технологией обеспечивает четкие и контрастные отпечатки. В устройстве сочетаются функции печати, копирования и сканирования. В режиме черно-белой печати за 1 минуту МФУ создает до 33 страниц формата А4. В Epson L3260 используется система непрерывной подачи чернил, которая направляет краску в печатающую головку из емкостей. Клапан от случайного проливания и система заправки Key Lock обеспечивают удобное обслуживание. Для беспроводной синхронизации с ПК и другими устройствами реализован модуль Wi-Fi. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует простую настройку параметров.
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