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МФУ Epson L3260 А4 струйный купить с доставкой в Москве
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МФУ Epson L3260 А4 струйный

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МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 1
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 2
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 3
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 4
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 5
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 6
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 7
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 8
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 9
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 10
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 11
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 12
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 13
МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 1
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 2
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 3
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 4
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 5
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 6
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 7
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 8
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 9
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 10
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 11
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 12
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 13
  • МФУ Epson L3260 А4 струйный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631622
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB, Wi-Fi
Тип картриджа
Epson 103 (C13T00S14A), Epson 103 (C13T00S24A), Epson 103 (C13T00S34A), Epson 103 (C13T00S44A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, 4 контейнера с чернилами, диск с ПО, кабель питания
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
430x230x430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
6.5

Описание товара МФУ Epson L3260 А4 струйный

МФУ струйное Epson L3260 с пьезоэлектрической технологией обеспечивает четкие и контрастные отпечатки. В устройстве сочетаются функции печати, копирования и сканирования. В режиме черно-белой печати за 1 минуту МФУ создает до 33 страниц формата А4. В Epson L3260 используется система непрерывной подачи чернил, которая направляет краску в печатающую головку из емкостей. Клапан от случайного проливания и система заправки Key Lock обеспечивают удобное обслуживание. Для беспроводной синхронизации с ПК и другими устройствами реализован модуль Wi-Fi. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует простую настройку параметров.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ Epson L3260 А4 струйный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB, Wi-Fi
Тип картриджа
Epson 103 (C13T00S14A), Epson 103 (C13T00S24A), Epson 103 (C13T00S34A), Epson 103 (C13T00S44A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, 4 контейнера с чернилами, диск с ПО, кабель питания
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
430x230x430
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ струйное Epson L3260 с пьезоэлектрической технологией обеспечивает четкие и контрастные отпечатки. В устройстве сочетаются функции печати, копирования и сканирования. В режиме черно-белой печати за 1 минуту МФУ создает до 33 страниц формата А4. В Epson L3260 используется система непрерывной подачи чернил, которая направляет краску в печатающую головку из емкостей. Клапан от случайного проливания и система заправки Key Lock обеспечивают удобное обслуживание. Для беспроводной синхронизации с ПК и другими устройствами реализован модуль Wi-Fi. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует простую настройку параметров.


Теги товара: для дома, a4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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