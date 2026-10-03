МФУ струйное HP Smart Tank 750 6UU47A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643340
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х41х28
Вес, кг.
10.1
Описание товара МФУ струйное HP Smart Tank 750 6UU47A
Повысьте продуктивность своего бизнеса благодаря реализации функций печати с мобильных устройств, двусторонней печати, современному интуитивно понятному сенсорному интерфейсу и факсу с МФУ HP Smart Tank 750. Оцените превосходное качество по выгодной цене — в комплект поставки входят оригинальные чернила HP для печати в течение длительного срока — до трех лет.
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Повысьте продуктивность своего бизнеса благодаря реализации функций печати с мобильных устройств, двусторонней печати, современному интуитивно понятному сенсорному интерфейсу и факсу с МФУ HP Smart Tank 750. Оцените превосходное качество по выгодной цене — в комплект поставки входят оригинальные чернила HP для печати в течение длительного срока — до трех лет.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3, a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3, a4
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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