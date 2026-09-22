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Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный купить с доставкой в Москве
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Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный

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Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 1
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 2
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 3
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 4
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 5
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 6
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 7
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 1
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 2
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 3
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 4
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 5
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 6
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 7
  • Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723057
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
6
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
В комплекте контейнеры с чернилами (6 цветов)
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.4
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габариты ШхГхВ, мм
403 x 149 x 369 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х25
Вес, кг.
9

Описание товара Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный

Элегантный и функциональный МФУ Epson — отличное решение для дома, где ценят яркую цветную печать. Благодаря 6-цветной системе ваш фотоархив оживёт — отпечатки на глянцевой бумаге, карточках и даже конвертах будут выглядеть профессионально. Поддержка формата A4 делает устройство универсальным для школьных и рабочих задач. Автоподатчик значительно ускоряет копирование и сканирование, а лоток объёмом 100 листов позволяет забыть о постоянной подзарядке бумагой. Несмотря на свои широкие возможности, МФУ экономичен — всего 4,4 Вт в режиме ожидания и 19 Вт при работе. Беспроводное подключение через Wi-Fi и классический USB 2.0 обеспечивают удобство и свободу размещения. Компактный и не слишком тяжёлый — вес 6 кг легко впишется даже в небольшое пространство. Идеален для печати красочных фотографий и важных документов дома.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
6
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
В комплекте контейнеры с чернилами (6 цветов)
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Развернуть
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.4
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габариты ШхГхВ, мм
403 x 149 x 369 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный и функциональный МФУ Epson — отличное решение для дома, где ценят яркую цветную печать. Благодаря 6-цветной системе ваш фотоархив оживёт — отпечатки на глянцевой бумаге, карточках и даже конвертах будут выглядеть профессионально. Поддержка формата A4 делает устройство универсальным для школьных и рабочих задач. Автоподатчик значительно ускоряет копирование и сканирование, а лоток объёмом 100 листов позволяет забыть о постоянной подзарядке бумагой. Несмотря на свои широкие возможности, МФУ экономичен — всего 4,4 Вт в режиме ожидания и 19 Вт при работе. Беспроводное подключение через Wi-Fi и классический USB 2.0 обеспечивают удобство и свободу размещения. Компактный и не слишком тяжёлый — вес 6 кг легко впишется даже в небольшое пространство. Идеален для печати красочных фотографий и важных документов дома.


Теги товара: для дома, a4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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