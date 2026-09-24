Принтер струйный Epson L18050 (C11CK38403/402/505/38503/38507) A3 WiFi черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 270 руб.
В наличии
Код товара: 723056
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56 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
6
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
В комплекте контейнеры с чернилами (6 цветов)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
5400
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.4
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габариты ШхГхВ, мм
0.623x0.485x0.24 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х43х22
Вес, кг.
17.5
Описание товара Принтер струйный Epson L18050 (C11CK38403/402/505/38503/38507) A3 WiFi черный
Шестицветный фотопринтер формата A3+ обеспечивает быструю печать больших объемов фотографий с рекордно низкой себестоимостью. Благодаря сверхнизкой себестоимости печати фотографий и возможности печати с мобильных устройств этот высокоскоростной бескартриджный струйный принтер идеально подходит для печати больших объемов фотографий в формате до A3+. Компактный L18050 с фронтальными чернильными емкостями позволяет легко отслеживать уровень чернил и оснащен усовершенствованной системой заправки чернил InkLock, минимизирующей риск протечек, а также системой KeyLock, не дающей перепутать цвета. Принтер печатает на различных носителях, в том числе ID-карточках из ПВХ, CD и DVD-дисках.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
6
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
В комплекте контейнеры с чернилами (6 цветов)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Печать фотографий
Да
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Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
5400
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.4
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габариты ШхГхВ, мм
0.623x0.485x0.24 м
Страна производитель
Китай
Шестицветный фотопринтер формата A3+ обеспечивает быструю печать больших объемов фотографий с рекордно низкой себестоимостью. Благодаря сверхнизкой себестоимости печати фотографий и возможности печати с мобильных устройств этот высокоскоростной бескартриджный струйный принтер идеально подходит для печати больших объемов фотографий в формате до A3+. Компактный L18050 с фронтальными чернильными емкостями позволяет легко отслеживать уровень чернил и оснащен усовершенствованной системой заправки чернил InkLock, минимизирующей риск протечек, а также системой KeyLock, не дающей перепутать цвета. Принтер печатает на различных носителях, в том числе ID-карточках из ПВХ, CD и DVD-дисках.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, a4
Принтер струйный Epson L18050 (C11CK38403/402/505/38503/38507) A3 WiFi черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 56270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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