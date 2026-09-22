МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный
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Характеристики
Описание товара МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L14150 представляет собой компактное решение для офисов, которым требуется печать форматов до А3 включительно. Модель объединяет в себе функции принтера, сканера, копира и факса, сохраняя при этом габариты стандартного настольного аппарата. Система фронтальных чернильных емкостей обеспечивает удобную заправку и позволяет существенно снизить себестоимость каждого отпечатка, а одного набора контейнеров хватает для получения 7500 черно-белых и 6000 цветных страниц. В основе устройства лежит печатающая головка PrecisionCore, которая гарантирует высокую четкость текста и детализацию графики с разрешением до 4800 на 1200 точек на дюйм. Технология Heat-Free исключает нагрев при работе, что снижает потребление электроэнергии и увеличивает ресурс внутренних компонентов. Аппарат поддерживает автоматическую двустороннюю печать формата А4, а наличие автоматического податчика документов на 35 листов упрощает обработку многостраничных оригиналов при сканировании и копировании. Для удобства управления на передней панели расположен цветной сенсорный дисплей диагональю 6.9 сантиметра, позволяющий автономно менять настройки и запускать задачи. Полный набор интерфейсов, включая Ethernet, Wi-Fi и Wi-Fi Direct, обеспечивает легкую интеграцию в рабочую сеть и возможность печати со смартфонов. Благодаря наличию заднего лотка для бумаги устройство уверенно справляется с различными типами носителей, что делает его универсальным инструментом для подготовки качественных офисных материалов и презентаций.
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Теги товара: a3
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Теги товара: a3
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