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МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный

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МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4100
Скорость копирования, стр/мин
38
  • МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723037
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Устройство, кабель питания, руководство по эксплуатации, CD с драйверами и ПО
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4100
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
38
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
6000
Материалы печати
обычная бумага, плотная бумага, фотобумага, этикетки
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
6
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
498 х 245 х 358 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х33
Вес, кг.
13

Описание товара МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный

Многофункциональное устройство Epson EcoTank L14150 представляет собой компактное решение для офисов, которым требуется печать форматов до А3 включительно. Модель объединяет в себе функции принтера, сканера, копира и факса, сохраняя при этом габариты стандартного настольного аппарата. Система фронтальных чернильных емкостей обеспечивает удобную заправку и позволяет существенно снизить себестоимость каждого отпечатка, а одного набора контейнеров хватает для получения 7500 черно-белых и 6000 цветных страниц. В основе устройства лежит печатающая головка PrecisionCore, которая гарантирует высокую четкость текста и детализацию графики с разрешением до 4800 на 1200 точек на дюйм. Технология Heat-Free исключает нагрев при работе, что снижает потребление электроэнергии и увеличивает ресурс внутренних компонентов. Аппарат поддерживает автоматическую двустороннюю печать формата А4, а наличие автоматического податчика документов на 35 листов упрощает обработку многостраничных оригиналов при сканировании и копировании. Для удобства управления на передней панели расположен цветной сенсорный дисплей диагональю 6.9 сантиметра, позволяющий автономно менять настройки и запускать задачи. Полный набор интерфейсов, включая Ethernet, Wi-Fi и Wi-Fi Direct, обеспечивает легкую интеграцию в рабочую сеть и возможность печати со смартфонов. Благодаря наличию заднего лотка для бумаги устройство уверенно справляется с различными типами носителей, что делает его универсальным инструментом для подготовки качественных офисных материалов и презентаций.



Теги товара: a3

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Устройство, кабель питания, руководство по эксплуатации, CD с драйверами и ПО
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Развернуть
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4100
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
38
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
6000
Материалы печати
обычная бумага, плотная бумага, фотобумага, этикетки
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
6
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
498 х 245 х 358 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L14150 представляет собой компактное решение для офисов, которым требуется печать форматов до А3 включительно. Модель объединяет в себе функции принтера, сканера, копира и факса, сохраняя при этом габариты стандартного настольного аппарата. Система фронтальных чернильных емкостей обеспечивает удобную заправку и позволяет существенно снизить себестоимость каждого отпечатка, а одного набора контейнеров хватает для получения 7500 черно-белых и 6000 цветных страниц. В основе устройства лежит печатающая головка PrecisionCore, которая гарантирует высокую четкость текста и детализацию графики с разрешением до 4800 на 1200 точек на дюйм. Технология Heat-Free исключает нагрев при работе, что снижает потребление электроэнергии и увеличивает ресурс внутренних компонентов. Аппарат поддерживает автоматическую двустороннюю печать формата А4, а наличие автоматического податчика документов на 35 листов упрощает обработку многостраничных оригиналов при сканировании и копировании. Для удобства управления на передней панели расположен цветной сенсорный дисплей диагональю 6.9 сантиметра, позволяющий автономно менять настройки и запускать задачи. Полный набор интерфейсов, включая Ethernet, Wi-Fi и Wi-Fi Direct, обеспечивает легкую интеграцию в рабочую сеть и возможность печати со смартфонов. Благодаря наличию заднего лотка для бумаги устройство уверенно справляется с различными типами носителей, что делает его универсальным инструментом для подготовки качественных офисных материалов и презентаций.


Теги товара: a3
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Отзывы


МФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Net WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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