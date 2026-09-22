Принтер струйный Epson EcoTank L11050 (C11CK39505/503/507/403/39402) A3 WiFi черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость копирования, стр/мин
15
Наличие факса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723055
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Принтер струйный Epson EcoTank L11050 за минуту печатает 30 черно-белых копий и 20 цветных в разрешении 4800х1200 dpi. Исключить необходимость в приобретении картриджей позволяет система непрерывной подачи. Пользователю необходимо лишь наполнять емкости чернилами. Мобильные технологии Epson Connect, Wi-Fi Direct обеспечивают прямую передачу файлов со смартфона или планшета. Лоток подачи рассчитан на 100 листов.
Epson EcoTank L11050 имеет модуль Wi-Fi, благодаря которому происходит обновление ПО и осуществляется передача данных с электронных устройств. Ресурс черного картриджа рассчитан на 6400 отпечатков, цветного – на 5600 копий. Во время печати устройство использует обычную бумагу и конверты. Светодиодные индикаторы уведомляют о режиме работы.
Принтер струйный Epson EcoTank L11050 за минуту печатает 30 черно-белых копий и 20 цветных в разрешении 4800х1200 dpi. Исключить необходимость в приобретении картриджей позволяет система непрерывной подачи. Пользователю необходимо лишь наполнять емкости чернилами. Мобильные технологии Epson Connect, Wi-Fi Direct обеспечивают прямую передачу файлов со смартфона или планшета. Лоток подачи рассчитан на 100 листов.
Epson EcoTank L11050 имеет модуль Wi-Fi, благодаря которому происходит обновление ПО и осуществляется передача данных с электронных устройств. Ресурс черного картриджа рассчитан на 6400 отпечатков, цветного – на 5600 копий. Во время печати устройство использует обычную бумагу и конверты. Светодиодные индикаторы уведомляют о режиме работы.
Принтер струйный Epson EcoTank L11050 (C11CK39505/503/507/403/39402) A3 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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