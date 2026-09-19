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МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный

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МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 1
МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 2
МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 3
МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
  • МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 1
  • МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 2
  • МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 3
  • МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 371703
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйное
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный

Epson L15150 — это бескартриджное МФУ 4-в-1 (принтер-сканер-копир-факс) с возможностью печати документов формата А3+. Оно специально создано для тех, кому необходимы экономичная печать документов различного формата и широкие функциональные возможности, включая работу по Wi-Fi Direct и Ethernet. В комплект поставки уже входит набор полноразмерных контейнеров с чернилами.

Отзывы о товаре МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйное
Описание
Epson L15150 — это бескартриджное МФУ 4-в-1 (принтер-сканер-копир-факс) с возможностью печати документов формата А3+. Оно специально создано для тех, кому необходимы экономичная печать документов различного формата и широкие функциональные возможности, включая работу по Wi-Fi Direct и Ethernet. В комплект поставки уже входит набор полноразмерных контейнеров с чернилами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ струйное Epson L15150 (C11CH72404) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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