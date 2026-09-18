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МФУ HP Smart Tank 615 купить с доставкой в Москве
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МФУ HP Smart Tank 615

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МФУ HP Smart Tank 615 - фото 3
МФУ HP Smart Tank 615 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Наличие факса
есть
  • МФУ HP Smart Tank 615 - фото 1
  • МФУ HP Smart Tank 615 - фото 2
  • МФУ HP Smart Tank 615 - фото 3
  • МФУ HP Smart Tank 615 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269134
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ струйное
Подключение
Bluetooth, USB Type-A, Wi-Fi
Тип картриджа
HP GT52 (M0H54AA), HP GT52 (M0H55AA), HP GT52 (M0H56AA), HP GT53 (1VV22AA), HP GT53XL (1VV21AA)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ HP Smart Tank 615, адаптер питания, документация, емкость с чернилами x6, печатающая головка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Наличие факса
есть
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
449x198x373
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
8.5

Описание товара МФУ HP Smart Tank 615

Многофункциональное устройство с технологией термальной струйной печати, размером 449x373x198 мм, поддерживает подключение через USB 2.0, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth LE, имеет беспроводную печать BLE, сенсорный монохромный графический дисплей 5.59 см (2.2) и встроенную память 256 МБ. Потребляемая мощность 3.82 Вт, питание 200 — 240 В, 50/60 Гц. Возможность мобильного управления устройством, с помощью приложений: HP Smart, Apple AirPrint, HP ePrint, сертификация Mopria. Данная модель легка в настройке и совместима со множеством ОС, таких, как: Windows 10, 8.1, 8, 7, OSxv10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (ранее OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14. Поддержка файловых форматов для работы: BMP, PDF, JPG, PNG, TIF. Указанное устройство поддерживает ручную двухстороннюю печать и объём входного лотка подачи бумаги 100 листов. Поддерживаемые форматы бумаги для печати: A4, А6, B5, конверт DL. Типы совместимых носителей: бумага (обычная, матовая, глянцевая), конверты, фотобумага и другие типы бумаги, поддерживаемые для струйной печати. Рекомендуемая плотность 75 г/м?. Для печати используется 4 картриджа (чёрный и три цветных). Рекомендуемая нагрузка печати в месяц (формат А4) до 1000 страниц. Множественное копирование выводит до 99 копий за один раз.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ HP Smart Tank 615




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ струйное
Подключение
Bluetooth, USB Type-A, Wi-Fi
Тип картриджа
HP GT52 (M0H54AA), HP GT52 (M0H55AA), HP GT52 (M0H56AA), HP GT53 (1VV22AA), HP GT53XL (1VV21AA)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ HP Smart Tank 615, адаптер питания, документация, емкость с чернилами x6, печатающая головка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Наличие факса
есть
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
449x198x373
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство с технологией термальной струйной печати, размером 449x373x198 мм, поддерживает подключение через USB 2.0, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth LE, имеет беспроводную печать BLE, сенсорный монохромный графический дисплей 5.59 см (2.2) и встроенную память 256 МБ. Потребляемая мощность 3.82 Вт, питание 200 — 240 В, 50/60 Гц. Возможность мобильного управления устройством, с помощью приложений: HP Smart, Apple AirPrint, HP ePrint, сертификация Mopria. Данная модель легка в настройке и совместима со множеством ОС, таких, как: Windows 10, 8.1, 8, 7, OSxv10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (ранее OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14. Поддержка файловых форматов для работы: BMP, PDF, JPG, PNG, TIF. Указанное устройство поддерживает ручную двухстороннюю печать и объём входного лотка подачи бумаги 100 листов. Поддерживаемые форматы бумаги для печати: A4, А6, B5, конверт DL. Типы совместимых носителей: бумага (обычная, матовая, глянцевая), конверты, фотобумага и другие типы бумаги, поддерживаемые для струйной печати. Рекомендуемая плотность 75 г/м?. Для печати используется 4 картриджа (чёрный и три цветных). Рекомендуемая нагрузка печати в месяц (формат А4) до 1000 страниц. Множественное копирование выводит до 99 копий за один раз.


Теги товара: для дома, a4
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