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МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный

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МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 2
МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 3
МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
29
  • МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 2
  • МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 3
  • МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723041
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
В комплектацию входят контейнеры с чернилами (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
29
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 237 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный

Многофункциональное устройство Epson EcoTank L5290 - это полноценный офисный центр, объединяющий возможности принтера, сканера, копира и факса. Главным преимуществом модели является наличие встроенного автоматического податчика документов, который позволяет быстро сканировать или копировать многостраничные отчеты без необходимости перекладывать каждый лист вручную. Система бескартриджной печати с фронтальными емкостями обеспечивает удобный визуальный контроль уровня чернил и простую заправку через специальные клапаны, исключающие проливание жидкости. Аппарат базируется на технологии Heat-Free, которая не требует нагрева при работе, что значительно снижает потребление электроэнергии и продлевает срок службы внутренних компонентов. Ресурс одного набора контейнеров с чернилами позволяет напечатать до 4500 черно-белых и 7500 цветных страниц, гарантируя рекордно низкую стоимость каждого документа. Это делает устройство идеальным инструментом для бизнеса, где требуется высокая производительность при минимальных текущих расходах на содержание техники. Широкий набор интерфейсов, включая Ethernet и Wi-Fi Direct, позволяет легко интегрировать МФУ в корпоративную сеть или печатать документы напрямую с мобильных устройств. С помощью приложения Epson Smart Panel пользователи могут управлять всеми функциями принтера и проводить диагностику прямо со смартфона. Надежная конструкция и расширенный функционал делают эту модель отличным вложением в развитие офисной инфраструктуры, обеспечивая стабильное качество печати и простоту ежедневной эксплуатации.



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
В комплектацию входят контейнеры с чернилами (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
29
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 237 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L5290 - это полноценный офисный центр, объединяющий возможности принтера, сканера, копира и факса. Главным преимуществом модели является наличие встроенного автоматического податчика документов, который позволяет быстро сканировать или копировать многостраничные отчеты без необходимости перекладывать каждый лист вручную. Система бескартриджной печати с фронтальными емкостями обеспечивает удобный визуальный контроль уровня чернил и простую заправку через специальные клапаны, исключающие проливание жидкости. Аппарат базируется на технологии Heat-Free, которая не требует нагрева при работе, что значительно снижает потребление электроэнергии и продлевает срок службы внутренних компонентов. Ресурс одного набора контейнеров с чернилами позволяет напечатать до 4500 черно-белых и 7500 цветных страниц, гарантируя рекордно низкую стоимость каждого документа. Это делает устройство идеальным инструментом для бизнеса, где требуется высокая производительность при минимальных текущих расходах на содержание техники. Широкий набор интерфейсов, включая Ethernet и Wi-Fi Direct, позволяет легко интегрировать МФУ в корпоративную сеть или печатать документы напрямую с мобильных устройств. С помощью приложения Epson Smart Panel пользователи могут управлять всеми функциями принтера и проводить диагностику прямо со смартфона. Надежная конструкция и расширенный функционал делают эту модель отличным вложением в развитие офисной инфраструктуры, обеспечивая стабильное качество печати и простоту ежедневной эксплуатации.


Теги товара: a4
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Отзывы


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