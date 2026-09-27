Top.Mail.Ru
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 1
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 2
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 3
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 4
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 5
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 6
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 7
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 8
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 9
МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 1
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 2
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 3
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 4
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 5
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 6
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 7
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 8
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 9
  • МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson 003
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, документация, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x179
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
5.8

Описание товара МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB

Многофункциональное решение для печати Epson L3216 теперь доступно в белом цвете. Разработанный для сокращения расходов бизнеса и повышения производительности печати, вы можете рассчитывать на высокую производительность печати до 4500 страниц в черно-белом режиме и 7500 страниц в цвете. Вы даже можете печатать фотографии без полей размером до 4R. Встроенный резервуар для чернил позволяет заправлять чернила без проливания и без ошибок с помощью отдельных бутылочек со специальными соплами.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson 003
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, документация, упаковка
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x179
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное решение для печати Epson L3216 теперь доступно в белом цвете. Разработанный для сокращения расходов бизнеса и повышения производительности печати, вы можете рассчитывать на высокую производительность печати до 4500 страниц в черно-белом режиме и 7500 страниц в цвете. Вы даже можете печатать фотографии без полей размером до 4R. Встроенный резервуар для чернил позволяет заправлять чернила без проливания и без ошибок с помощью отдельных бутылочек со специальными соплами.


Теги товара: для дома, a4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ струйный Epson L3216 (C11C68518) A4 USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...