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МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi

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МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi - фото 1
МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi - фото 1
  • МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 730 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi
19 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
МФУ, Комплект стартовых чернил, Руководство, Кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1.2
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габариты ШхГхВ, мм
416 x 268 x 557 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х42х27
Вес, кг.
11.01

Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi

МФУ Canon PIXMA G3470 (5805C009) – это многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копира. Оно отличается высоким качеством печати, экономичностью и простотой использования. Этот принтер оснащен резервуарами с чернилами на основе пигмента, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета при печати. Благодаря высокому разрешению печати до 4800 x 1200 dpi, каждый отпечаток будет четким и детализированным. Благодаря технологии FINE, которая используется в принтерах Canon, вы получите отличное качество печати как на обычной бумаге, так и на фотобумаге. Одной из главных особенностей МФУ Canon PIXMA G3470 является его высокая производительность. Скорость печати составляет до 9,1 изображения в минуту для черно-белой печати и до 5 изображений в минуту для цветной печати. Это делает устройство идеальным для офисного использования, где требуется быстрая и качественная печать большого объема документов. Кроме того, МФУ Canon PIXMA G3470 обладает функцией двусторонней печати, что позволяет экономить бумагу и удобно печатать книги или брошюры. Устройство также оснащено автоматическим податчиком документов, что упрощает процесс сканирования и копирования множества документов. Управление МФУ Canon PIXMA G3470 осуществляется через яркий цветной ЖК-дисплей, который позволяет удобно настраивать параметры печати, сканирования и копирования. Благодаря беспроводной технологии Wi-Fi вы можете легко подключить устройство к сети и печатать с любого устройства, будь то компьютер, смартфон или планшет. Компактный и стильный дизайн МФУ Canon PIXMA G3470 позволяет установить его на любом рабочем месте, не занимая много места. Большой запас чернил в резервуарах обеспечивает долгий срок службы устройства без необходимости частой замены картриджей. В целом, МФУ Canon PIXMA G3470 (5805C009) – это отличное устройство для тех, кто ценит качество, экономичность и удобство в работе. Благодаря его высокой производительности, функциональности и простоте использования, вы сможете без труда решить все задачи по печати, сканированию и копированию документов.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Комплектация
МФУ, Комплект стартовых чернил, Руководство, Кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Развернуть
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1.2
Потребляемая мощность при работе, Вт
16
Габариты ШхГхВ, мм
416 x 268 x 557 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Canon PIXMA G3470 (5805C009) – это многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копира. Оно отличается высоким качеством печати, экономичностью и простотой использования. Этот принтер оснащен резервуарами с чернилами на основе пигмента, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета при печати. Благодаря высокому разрешению печати до 4800 x 1200 dpi, каждый отпечаток будет четким и детализированным. Благодаря технологии FINE, которая используется в принтерах Canon, вы получите отличное качество печати как на обычной бумаге, так и на фотобумаге. Одной из главных особенностей МФУ Canon PIXMA G3470 является его высокая производительность. Скорость печати составляет до 9,1 изображения в минуту для черно-белой печати и до 5 изображений в минуту для цветной печати. Это делает устройство идеальным для офисного использования, где требуется быстрая и качественная печать большого объема документов. Кроме того, МФУ Canon PIXMA G3470 обладает функцией двусторонней печати, что позволяет экономить бумагу и удобно печатать книги или брошюры. Устройство также оснащено автоматическим податчиком документов, что упрощает процесс сканирования и копирования множества документов. Управление МФУ Canon PIXMA G3470 осуществляется через яркий цветной ЖК-дисплей, который позволяет удобно настраивать параметры печати, сканирования и копирования. Благодаря беспроводной технологии Wi-Fi вы можете легко подключить устройство к сети и печатать с любого устройства, будь то компьютер, смартфон или планшет. Компактный и стильный дизайн МФУ Canon PIXMA G3470 позволяет установить его на любом рабочем месте, не занимая много места. Большой запас чернил в резервуарах обеспечивает долгий срок службы устройства без необходимости частой замены картриджей. В целом, МФУ Canon PIXMA G3470 (5805C009) – это отличное устройство для тех, кто ценит качество, экономичность и удобство в работе. Благодаря его высокой производительности, функциональности и простоте использования, вы сможете без труда решить все задачи по печати, сканированию и копированию документов.


Теги товара: для дома, a4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi - по цене 19730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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