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МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный

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МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 2
МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 3
МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 4
МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 5
МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Скорость копирования, стр/мин
33
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 2
  • МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 3
  • МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 4
  • МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 5
  • МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723040
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Принтер-сканер-копир, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный - 8100стр., голубой, пурпурный, желтый - 6500 стр.)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
33
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
6500
Материалы печати
обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 179 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х25
Вес, кг.
6.5

Описание товара МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный

Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3260 представляет собой готовую систему для печати, сканирования и копирования документов формата А4 в цвете. Модель базируется на технологии бескартриджной печати с фронтальными чернильными емкостями, что позволяет визуально контролировать остаток краски. Фирменная система заправки Key-Lock исключает ошибки при добавлении чернил, так как каждый флакон имеет уникальную форму носика, подходящую только к соответствующему отверстию на корпусе. Аппарат оснащен печатающей головкой Micro Piezo, которая обеспечивает разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и высокую детализацию изображений. Максимальная скорость печати составляет 33 черно-белых и 15 цветных страниц в минуту, при этом стандартный набор чернил рассчитан на 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Помимо офисных документов, устройство отлично справляется с фотопечатью без полей на бумаге форматом до 10 на 15 сантиметров, гарантируя насыщенные и стойкие цвета. Наличие встроенного цветного ЖК-дисплея диагональю 3.7 см значительно упрощает управление устройством, позволяя запускать копирование или изменять настройки напрямую через панель управления. Поддержка Wi-Fi и Wi-Fi Direct в сочетании с приложением Epson Smart Panel открывает доступ к беспроводной печати со смартфонов и планшетов. Это делает МФУ полностью автономным инструментом, который легко интегрируется в современную рабочую среду и обеспечивает стабильно низкую стоимость владения.



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Принтер-сканер-копир, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный - 8100стр., голубой, пурпурный, желтый - 6500 стр.)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
33
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
6500
Материалы печати
обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 179 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3260 представляет собой готовую систему для печати, сканирования и копирования документов формата А4 в цвете. Модель базируется на технологии бескартриджной печати с фронтальными чернильными емкостями, что позволяет визуально контролировать остаток краски. Фирменная система заправки Key-Lock исключает ошибки при добавлении чернил, так как каждый флакон имеет уникальную форму носика, подходящую только к соответствующему отверстию на корпусе. Аппарат оснащен печатающей головкой Micro Piezo, которая обеспечивает разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и высокую детализацию изображений. Максимальная скорость печати составляет 33 черно-белых и 15 цветных страниц в минуту, при этом стандартный набор чернил рассчитан на 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Помимо офисных документов, устройство отлично справляется с фотопечатью без полей на бумаге форматом до 10 на 15 сантиметров, гарантируя насыщенные и стойкие цвета. Наличие встроенного цветного ЖК-дисплея диагональю 3.7 см значительно упрощает управление устройством, позволяя запускать копирование или изменять настройки напрямую через панель управления. Поддержка Wi-Fi и Wi-Fi Direct в сочетании с приложением Epson Smart Panel открывает доступ к беспроводной печати со смартфонов и планшетов. Это делает МФУ полностью автономным инструментом, который легко интегрируется в современную рабочую среду и обеспечивает стабильно низкую стоимость владения.


Теги товара: a4
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Отзывы


МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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