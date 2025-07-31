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МФУ Canon Pixma G3410 купить с доставкой в Москве
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МФУ Canon Pixma G3410

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МФУ Canon Pixma G3410 - фото 1
МФУ Canon Pixma G3410 - фото 2
МФУ Canon Pixma G3410 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
  • МФУ Canon Pixma G3410 - фото 1
  • МФУ Canon Pixma G3410 - фото 2
  • МФУ Canon Pixma G3410 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169116
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB 2.0, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon GI-490C, Canon GI-490M, Canon GI-490PGBK, Canon GI-490Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Комплектация
МФУ Canon Pixma G3410, адаптер питания, диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, печатающая головка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
445x163x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х24
Вес, кг.
11

Описание товара МФУ Canon Pixma G3410

Компактное устройство «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi и встроенными емкостями для чернил для экономичной домашней и офисной печати с мобильных устройств и облачных платформ.



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ Canon Pixma G3410

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
нормальный принтер. единственный недостаток - в комплекте английская вилка.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
сняла звезду за китайскую вилку( нужно докупать переходник) и за отсутствие кабеля соединения с компьютером



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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB 2.0, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon GI-490C, Canon GI-490M, Canon GI-490PGBK, Canon GI-490Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Комплектация
МФУ Canon Pixma G3410, адаптер питания, диск с ПО, документация, емкость с чернилами x4, печатающая головка
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8.8
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
445x163x330
Страна производитель
Китай
Описание
Компактное устройство «Все в одном» с поддержкой Wi-Fi и встроенными емкостями для чернил для экономичной домашней и офисной печати с мобильных устройств и облачных платформ.


Теги товара: a4
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
нормальный принтер. единственный недостаток - в комплекте английская вилка.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
сняла звезду за китайскую вилку( нужно докупать переходник) и за отсутствие кабеля соединения с компьютером


МФУ Canon Pixma G3410 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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