МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Скорость копирования, стр/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723030
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МФУ струйное Canon PIXMA G3430 за минуту печатает 11 черно-белых копий в разрешении 4800x1200 dpi и 6 цветных копий. Особенностью модели является поддержка функции «Печать фото». Во время работы МФУ использует глянцевую, обычную, матовую, магнитную, полуглянцевую бумагу, а также открытки. Сканирование данных в разрешении 1200х600 dpi осуществляется в память ПК.
Canon PIXMA G3430 оборудовано мобильными технологиями печати для прямой передачи файлов со смартфона или планшета без использования ПК. Скорость при копировании файлов составляет 2.6 стр/мин. Диапазон рабочих температур варьируется от +5 до +35?. Светодиодные индикаторы оповещают о выбранном режиме работы. При подключении к ПК или ноутбуку используется USB-разъем.
МФУ струйное Canon PIXMA G3430 за минуту печатает 11 черно-белых копий в разрешении 4800x1200 dpi и 6 цветных копий. Особенностью модели является поддержка функции «Печать фото». Во время работы МФУ использует глянцевую, обычную, матовую, магнитную, полуглянцевую бумагу, а также открытки. Сканирование данных в разрешении 1200х600 dpi осуществляется в память ПК.
Canon PIXMA G3430 оборудовано мобильными технологиями печати для прямой передачи файлов со смартфона или планшета без использования ПК. Скорость при копировании файлов составляет 2.6 стр/мин. Диапазон рабочих температур варьируется от +5 до +35?. Светодиодные индикаторы оповещают о выбранном режиме работы. При подключении к ПК или ноутбуку используется USB-разъем.
МФУ струйный Canon Pixma G3430 (5989C009) A4 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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