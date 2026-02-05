МФУ струйное HP DeskJet 2320 AiO Printer
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.5
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйное
Подключение
USB Type-A
Тип картриджа
HP 305 (3YM60AE), HP 305 (3YM61AE), HP 305XL (3YM62AE), HP 305XL (3YM63AE)
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Комплектация
МФУ струйное HP DeskJet 2320, адаптер питания, документация, стартовые картриджи
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.5
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
нет
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
425x249x523.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
4.4
Описание товара МФУ струйное HP DeskJet 2320 AiO Printer
Надежная печать и сканирование, простая настройка и работа с документами по выгодной цене. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной электронной схемой HP. Картриджи, в которых используется модифицированная электронная схема или электронная схема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать.
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Теги товара: a4
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ струйное
Подключение
USB Type-A
Тип картриджа
HP 305 (3YM60AE), HP 305 (3YM61AE), HP 305XL (3YM62AE), HP 305XL (3YM63AE)
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Комплектация
МФУ струйное HP DeskJet 2320, адаптер питания, документация, стартовые картриджи
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.5
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Развернуть
Наличие факса
нет
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
425x249x523.8
Страна производитель
Китай
Надежная печать и сканирование, простая настройка и работа с документами по выгодной цене. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной электронной схемой HP. Картриджи, в которых используется модифицированная электронная схема или электронная схема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3
Теги товара: a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3
Теги товара: a4
Достоинства:
Комментарий:
мне всё зашло, сразу всё подсоединила и включила, всё работает. Заказывала курьером, поэтому всё целое.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости,ксерокопирует,печатает,сканировать ещё не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный. Понятен в использовании. Для учебы и домашнего использования, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,подключился,все свои функции выполняет,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
С задачей справляется полностью , только жалко что не посмотрел что он без WiFi и кабеля нет в комплекте для подключения к компьютеру выбрал бы другую модель
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё норм. Работает медленно в сравнении с НР DJ 3525. Нет шнура соединения с ПК
Достоинства:
Комментарий:
цветного картриджа хватило максимум на листов 10, жаль
Достоинства:
Комментарий:
Отличный!!жаль что провод в комплекте не идет,докупали отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена/качество - самый лучший принтер. выбирали и настраивали младшие дети. всё работает прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер за свои деньги. Все пришло целое и работает
Достоинства:
Комментарий:
Принтер не заправленный пришёл. Да и по качеству ожидал лучшего.
Достоинства:
Комментарий:
пришол в отличной упаковке всё работает( пока не подключали к компу и не печатали)
Достоинства:
Комментарий:
Не возможно подключить к приложению из-за этого работает не полностью
Достоинства:
Комментарий:
всё работает , поставил снпч и пользуюсь с удовольствием, родных картриджей хватает не на долго
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте нет шнура для подключения к компьютеру.это плохо.а так товар качественный.все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный малый. Компактный, красивенький) и быстро приехал
Достоинства:
Комментарий:
Принтер лёгкий,печатает хорошо Не было шнура для USB
Достоинства:
Комментарий:
Упакован на 5. Обслужила быстро и чётко. Принтер рабочий, уже проверенный. Спасибо продавцу, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Скачал драйвера, сканирует, ксерит, печатает. Качество печати конечно не как у фотопринтера но за такую цену для текста и картинок самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Работает!!! Приехал быстро! Разобрались тоже быстро,все установили,работает!
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя! Без проблем \"включился\" в работу. Был качественно упакован. Выглядит стильно, красиво! Благодарю продавца за хорошую и оперативную работу!
МФУ струйное HP DeskJet 2320 AiO Printer - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ струйное HP DeskJet 2320 AiO Printer
Достоинства:
Комментарий:
мне всё зашло, сразу всё подсоединила и включила, всё работает. Заказывала курьером, поэтому всё целое.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости,ксерокопирует,печатает,сканировать ещё не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный. Понятен в использовании. Для учебы и домашнего использования, очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,подключился,все свои функции выполняет,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
С задачей справляется полностью , только жалко что не посмотрел что он без WiFi и кабеля нет в комплекте для подключения к компьютеру выбрал бы другую модель
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё норм. Работает медленно в сравнении с НР DJ 3525. Нет шнура соединения с ПК
Достоинства:
Комментарий:
цветного картриджа хватило максимум на листов 10, жаль
Достоинства:
Комментарий:
Отличный!!жаль что провод в комплекте не идет,докупали отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена/качество - самый лучший принтер. выбирали и настраивали младшие дети. всё работает прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер за свои деньги. Все пришло целое и работает
Достоинства:
Комментарий:
Принтер не заправленный пришёл. Да и по качеству ожидал лучшего.
Достоинства:
Комментарий:
пришол в отличной упаковке всё работает( пока не подключали к компу и не печатали)
Достоинства:
Комментарий:
Не возможно подключить к приложению из-за этого работает не полностью
Достоинства:
Комментарий:
всё работает , поставил снпч и пользуюсь с удовольствием, родных картриджей хватает не на долго
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте нет шнура для подключения к компьютеру.это плохо.а так товар качественный.все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный малый. Компактный, красивенький) и быстро приехал
Достоинства:
Комментарий:
Принтер лёгкий,печатает хорошо Не было шнура для USB
Достоинства:
Комментарий:
Упакован на 5. Обслужила быстро и чётко. Принтер рабочий, уже проверенный. Спасибо продавцу, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Скачал драйвера, сканирует, ксерит, печатает. Качество печати конечно не как у фотопринтера но за такую цену для текста и картинок самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Работает!!! Приехал быстро! Разобрались тоже быстро,все установили,работает!
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя! Без проблем \"включился\" в работу. Был качественно упакован. Выглядит стильно, красиво! Благодарю продавца за хорошую и оперативную работу!