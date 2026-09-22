Описание товара МФУ струйный Canon Pixma TS3640 (6670C007) A4 WiFi черный

Canon PIXMA TS3640 (6670C007) - это компактное и многофункциональное устройство, которое позволит вам легко справиться с печатью, сканированием и копированием документов прямо у себя дома или в офисе. Этот принтер отличается от других моделей своей высокой производительностью, качественной печатью и простотой использования. Одной из главных особенностей принтера Canon PIXMA TS3640 (6670C007) является его удобное беспроводное подключение. Теперь вы можете печатать документы с любого устройства - смартфона, планшета или ноутбука - без необходимости подключения к компьютеру. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi Direct вы можете также отправлять задания на печать даже без доступа к интернету. Кроме того, принтер Canon PIXMA TS3640 (6670C007) обладает высоким качеством печати. С помощью технологии FINE и специальных чернил вы сможете получить четкие и яркие изображения с разрешением до 4800 х 1200 точек на дюйм. Благодаря использованию пигментных чернил, ваши документы будут сохранять яркость и насыщенность цветов на протяжении длительного времени. МФУ Canon PIXMA TS3640 (6670C007) также обладает функцией автоматической двусторонней печати, что позволяет сэкономить на бумаге и делает процесс работы более удобным. Благодаря автоматическому податчику документов вы сможете легко сканировать или копировать несколько страниц одновременно, без необходимости переворачивать их вручную. Кроме того, принтер Canon PIXMA TS3640 (6670C007) оснащен ярким и интуитивно понятным цветным дисплеем, который позволяет легко управлять всеми функциями устройства. Вы сможете быстро настроить параметры печати, выбрать нужный режим работы или скопировать документ всего в несколько кликов. Наконец, Canon PIXMA TS3640 (6670C007) компактен и легок в установке. Его стильный дизайн и небольшие размеры позволят вписать устройство в любой интерьер, не занимая много места. Благодаря простой установке и интуитивно понятному интерфейсу вы сможете начать печать, сканирование и копирование всего в несколько минут после распаковки.