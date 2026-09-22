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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
16
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Скорость копирования, стр/мин
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723051
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МФУ; комплект контейнеров с чернилами (4 цвета); печатающие головки; руководство по установке; справочное руководство; листовка о безопасном использовании струйного картриджа; листовка с нормативными требованиями; кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
16
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
16
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
3.023
Потребляемая мощность при работе, Вт
10
Габариты ШхГхВ, мм
0.49x0.2x0.47 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х20
Вес, кг.
7.5
Описание товара МФУ струйный HP Smart Tank 580 (1F3Y2A) A4 WiFi серый
МФУ струйное HP Smart Tank 580 белого цвета предназначен для печати, сканирования и ксерокопирования документов. Месячный ресурс устройства составляет от 800 до 3000 страниц формата А4. Термоструйная технология предусматривает высокую детализацию печати и использование разных типов бумаги. Благодаря системе непрерывной подачи чернил большой объем документации печатается без остановки. Для этого в МФУ устанавливаются 4 контейнера с жидкой краской. Наличие датчиков низкого уровня чернил помогает легко контролировать количество краски.
В режиме сканера струйное МФУ HP сканирует документы в электронную почту или на ПК. При ксерокопировании скорость печати достигает 10 стр/мин. Скорость черно-белой печати составляет 12 стр/мин, а цветной – 5 стр/мин. В лоток подачи помещается до 100 листов плотностью 75 г/м2. Подключение устройства к ПК осуществляется через USB Type-A или по Wi-Fi. Поддержка мобильной технологии печати предусматривает распечатку документов напрямую со смартфона. Светодиодные индикаторы и сенсорные кнопки позволяют легко настраивать параметры МФУ.
МФУ; комплект контейнеров с чернилами (4 цвета); печатающие головки; руководство по установке; справочное руководство; листовка о безопасном использовании струйного картриджа; листовка с нормативными требованиями; кабель питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
16
Развернуть
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
16
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
3.023
Потребляемая мощность при работе, Вт
10
Габариты ШхГхВ, мм
0.49x0.2x0.47 м
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ струйное HP Smart Tank 580 белого цвета предназначен для печати, сканирования и ксерокопирования документов. Месячный ресурс устройства составляет от 800 до 3000 страниц формата А4. Термоструйная технология предусматривает высокую детализацию печати и использование разных типов бумаги. Благодаря системе непрерывной подачи чернил большой объем документации печатается без остановки. Для этого в МФУ устанавливаются 4 контейнера с жидкой краской. Наличие датчиков низкого уровня чернил помогает легко контролировать количество краски.
В режиме сканера струйное МФУ HP сканирует документы в электронную почту или на ПК. При ксерокопировании скорость печати достигает 10 стр/мин. Скорость черно-белой печати составляет 12 стр/мин, а цветной – 5 стр/мин. В лоток подачи помещается до 100 листов плотностью 75 г/м2. Подключение устройства к ПК осуществляется через USB Type-A или по Wi-Fi. Поддержка мобильной технологии печати предусматривает распечатку документов напрямую со смартфона. Светодиодные индикаторы и сенсорные кнопки позволяют легко настраивать параметры МФУ.
МФУ струйный HP Smart Tank 580 (1F3Y2A) A4 WiFi серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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