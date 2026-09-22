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МФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный

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МФУ струйный Epson L3250 (C11CJ67508/503/418/405/408/412) A4 WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L3250 (C11CJ67508/503/418/405/408/412) A4 WiFi черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Скорость копирования, стр/мин
28
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Epson L3250 (C11CJ67508/503/418/405/408/412) A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L3250 (C11CJ67508/503/418/405/408/412) A4 WiFi черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723038
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация, набор стартовых чернил (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
28
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 179 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х25
Вес, кг.
6.5

Описание товара МФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный

Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3250 представляет собой универсальное решение для печати, сканирования и копирования документов, разработанное для повышения продуктивности и снижения офисных расходов. Основное преимущество модели заключается в использовании встроенных емкостей для чернил вместо картриджей, что позволяет существенно экономить на каждом отпечатке. Фронтальное расположение резервуаров упрощает контроль уровня краски, а уникальная система заправки с флаконами специальной формы Key-Lock гарантирует чистоту процесса и исключает ошибки при выборе цвета. Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию изображений. Скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с повседневными задачами. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема документов: до 4500 монохромных и 7500 цветных страниц. Кроме того, устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров. Широкие возможности беспроводного подключения через Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в рабочую сеть и печатать напрямую с мобильных устройств. С помощью приложения Epson Smart Panel пользователи могут настраивать принтер, запускать сканирование и отслеживать состояние расходных материалов со своего смартфона. Надежность оборудования подтверждается официальной гарантией сроком на два года или 30 000 отпечатков, включая печатающую головку, что делает эту модель стабильным инструментом для долгой эксплуатации.



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация, набор стартовых чернил (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
28
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 179 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3250 представляет собой универсальное решение для печати, сканирования и копирования документов, разработанное для повышения продуктивности и снижения офисных расходов. Основное преимущество модели заключается в использовании встроенных емкостей для чернил вместо картриджей, что позволяет существенно экономить на каждом отпечатке. Фронтальное расположение резервуаров упрощает контроль уровня краски, а уникальная система заправки с флаконами специальной формы Key-Lock гарантирует чистоту процесса и исключает ошибки при выборе цвета. Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию изображений. Скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с повседневными задачами. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема документов: до 4500 монохромных и 7500 цветных страниц. Кроме того, устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров. Широкие возможности беспроводного подключения через Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в рабочую сеть и печатать напрямую с мобильных устройств. С помощью приложения Epson Smart Panel пользователи могут настраивать принтер, запускать сканирование и отслеживать состояние расходных материалов со своего смартфона. Надежность оборудования подтверждается официальной гарантией сроком на два года или 30 000 отпечатков, включая печатающую головку, что делает эту модель стабильным инструментом для долгой эксплуатации.


Теги товара: a4
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