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МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный купить с доставкой в Москве
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МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный

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МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный - фото 1
МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
  • МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный - фото 1
  • МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723028
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
20
Комплектация
Стандартные контейнеры для чернил (в комплекте) GI-41S <PGBK> GI-41S <C> GI-41S <M> GI-41S <Y> ч/б - 3100 стр., цвет. - 4400 стр.
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
4400
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габариты ШхГхВ, мм
416 х 268 х 557 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х25
Вес, кг.
9

Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный

МФУ Canon PIXMA G2430 объединяет функции цветной печати, планшетного сканирования и копирования в одном компактном корпусе. Модель оснащена системой непрерывной подачи чернил MegaTank с фронтальными резервуарами, которые позволяют печатать до 6000 черно-белых и 7700 цветных страниц на одном комплекте флаконов. Устройство подключается через USB и ориентировано на пользователей, которым важна низкая себестоимость каждого отпечатка при стабильных объемах работы. Скорость работы составляет 11 изображений в минуту в монохромном режиме и 6 страниц в минуту в цвете. Использование пигментных черных чернил гарантирует высокую четкость текста и его устойчивость к воздействию маркеров или влаги. Система заправки исключает ошибки благодаря уникальным наконечникам бутылочек, которые подходят только к соответствующим по цвету емкостям, что делает обслуживание чистым и быстрым. Планшетный сканер обеспечивает качественную оцифровку документов и фотографий с сохранением мелких деталей. Конструкция МФУ предусматривает легкий доступ к заменяемому картриджу технического обслуживания, что позволяет поддерживать аппарат в рабочем состоянии без длительных пауз на сервис. Простое кнопочное управление на верхней панели помогает быстро задавать количество копий и контролировать основные режимы работы. Этот аппарат станет надежным инструментом для малого офиса или домашнего кабинета за счет прочной сборки и интуитивно понятной настройки. Небольшие габариты позволяют разместить устройство на стандартной полке или рабочем столе. Сочетание высокого ресурса чернил и стабильной механики подачи бумаги делает модель G2430 практичным выбором для решения повседневных задач документооборота.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
20
Комплектация
Стандартные контейнеры для чернил (в комплекте) GI-41S <PGBK> GI-41S <C> GI-41S <M> GI-41S <Y> ч/б - 3100 стр., цвет. - 4400 стр.
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
4400
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габариты ШхГхВ, мм
416 х 268 х 557 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Canon PIXMA G2430 объединяет функции цветной печати, планшетного сканирования и копирования в одном компактном корпусе. Модель оснащена системой непрерывной подачи чернил MegaTank с фронтальными резервуарами, которые позволяют печатать до 6000 черно-белых и 7700 цветных страниц на одном комплекте флаконов. Устройство подключается через USB и ориентировано на пользователей, которым важна низкая себестоимость каждого отпечатка при стабильных объемах работы. Скорость работы составляет 11 изображений в минуту в монохромном режиме и 6 страниц в минуту в цвете. Использование пигментных черных чернил гарантирует высокую четкость текста и его устойчивость к воздействию маркеров или влаги. Система заправки исключает ошибки благодаря уникальным наконечникам бутылочек, которые подходят только к соответствующим по цвету емкостям, что делает обслуживание чистым и быстрым. Планшетный сканер обеспечивает качественную оцифровку документов и фотографий с сохранением мелких деталей. Конструкция МФУ предусматривает легкий доступ к заменяемому картриджу технического обслуживания, что позволяет поддерживать аппарат в рабочем состоянии без длительных пауз на сервис. Простое кнопочное управление на верхней панели помогает быстро задавать количество копий и контролировать основные режимы работы. Этот аппарат станет надежным инструментом для малого офиса или домашнего кабинета за счет прочной сборки и интуитивно понятной настройки. Небольшие габариты позволяют разместить устройство на стандартной полке или рабочем столе. Сочетание высокого ресурса чернил и стабильной механики подачи бумаги делает модель G2430 практичным выбором для решения повседневных задач документооборота.


Теги товара: для дома, a4
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МФУ струйный Canon Pixma G2430 (5991C009) A4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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