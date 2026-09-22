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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Скорость копирования, стр/мин
11
Наличие факса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723029
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МФУ PIXMA G2470 с пополняемыми емкостями для чернил, контейнеры с чернилами (4 цвета), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Скорость копирования, стр/мин
11
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габариты ШхГхВ, мм
416 x 268 x 557 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х27
Вес, кг.
9.2
Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G2470 (5804C009) A4 черный
МФУ струйное Canon PIXMA G2470 выполняет черно-белую печать со скоростью до 11 страниц в минуту и цветную – до 6 страниц в минуту. В устройстве одновременно сочетаются функции принтера, сканера и копира. Струйная технология и разрешение 1200x4800 dpi обеспечивают четкие отпечатки с яркими цветами и насыщенными оттенками при печати разных документов и фотографий.
Лоток подачи вмещает 100 листов формата А4. В качестве носителей поддерживаются бумага разной плотности в пределах 64-265 г/м?, глянцевая и матовая фотобумага, карточки, конверты. Контейнеры с чернилами четырех цветов предоставляют возможность заправки. Для удобной настройки параметров и их мониторинга МФУ Canon PIXMA G2470 оснащено ЖК-дисплеем диагональю 1.2 дюйма. Подключение к компьютеру выполняется посредством USB-кабеля
МФУ PIXMA G2470 с пополняемыми емкостями для чернил, контейнеры с чернилами (4 цвета), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Скорость копирования, стр/мин
11
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габариты ШхГхВ, мм
416 x 268 x 557 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ струйное Canon PIXMA G2470 выполняет черно-белую печать со скоростью до 11 страниц в минуту и цветную – до 6 страниц в минуту. В устройстве одновременно сочетаются функции принтера, сканера и копира. Струйная технология и разрешение 1200x4800 dpi обеспечивают четкие отпечатки с яркими цветами и насыщенными оттенками при печати разных документов и фотографий.
Лоток подачи вмещает 100 листов формата А4. В качестве носителей поддерживаются бумага разной плотности в пределах 64-265 г/м?, глянцевая и матовая фотобумага, карточки, конверты. Контейнеры с чернилами четырех цветов предоставляют возможность заправки. Для удобной настройки параметров и их мониторинга МФУ Canon PIXMA G2470 оснащено ЖК-дисплеем диагональю 1.2 дюйма. Подключение к компьютеру выполняется посредством USB-кабеля
МФУ струйный Canon Pixma G2470 (5804C009) A4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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