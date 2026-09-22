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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
60
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.5
Рекомендованный объем печати, стр/мес
300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723049
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МФУ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4828, 2 черных картриджа HP 47, 2 трехцветных струйных картриджа HP 47, руководство по установке, справочное руководство, кабель питания. Кабель USB приобретается отдельно.
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
300
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Максимальное количество копий за цикл
9 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
700
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Габариты ШхГхВ, мм
0.461x0.19x0.35 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х18
Вес, кг.
4.95
Описание товара МФУ струйный HP DeskJet IA Ultra 4828 (25R76A) A4 WiFi белый
МФУ струйное HP DeskJet Ultra Ink Advantage 4828 All-in-One – компактная модель для дома с функциями цветного принтера, планшетного сканера и копира. Вы можете печатать документы и фотографии на обычной и фотобумаге, конвертах и глянцевых листах для брошюр. Черные и цветные картриджи в комплекте позволяют приступать к работе сразу после установки МФУ.
Приложение HP Smart пошагово объясняет процесс настройки HP DeskJet Ultra Ink Advantage 4828 All-in-One. Вы можете работать через ПК с подключением по USB, облачные сервисы и 4 технологии мобильной печати. Wi-Fi с поддержкой 2 диапазонов гарантирует отсутствие ошибок и торможения.
МФУ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4828, 2 черных картриджа HP 47, 2 трехцветных струйных картриджа HP 47, руководство по установке, справочное руководство, кабель питания. Кабель USB приобретается отдельно.
Скорость черно-белой печати, стр/мин
7.5
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
300
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Максимальное количество копий за цикл
9 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200х600 dpi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
700
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Габариты ШхГхВ, мм
0.461x0.19x0.35 м
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ струйное HP DeskJet Ultra Ink Advantage 4828 All-in-One – компактная модель для дома с функциями цветного принтера, планшетного сканера и копира. Вы можете печатать документы и фотографии на обычной и фотобумаге, конвертах и глянцевых листах для брошюр. Черные и цветные картриджи в комплекте позволяют приступать к работе сразу после установки МФУ.
Приложение HP Smart пошагово объясняет процесс настройки HP DeskJet Ultra Ink Advantage 4828 All-in-One. Вы можете работать через ПК с подключением по USB, облачные сервисы и 4 технологии мобильной печати. Wi-Fi с поддержкой 2 диапазонов гарантирует отсутствие ошибок и торможения.
МФУ струйный HP DeskJet IA Ultra 4828 (25R76A) A4 WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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