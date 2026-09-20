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Телевизор Samsung 43" UE43BU8000UXCE Series 8 черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung 43" UE43BU8000UXCE Series 8 черный

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Телевизор Samsung 43&quot; UE43BU8000UXCE Series 8 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568078
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Аксессуары для Телевизор Samsung 43" UE43BU8000UXCE Series 8 черный



Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.08х0.67х0.13
Вес, кг.
15

Описание товара Телевизор Samsung 43" UE43BU8000UXCE Series 8 черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 43-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung 43" UE43BU8000UXCE Series 8 черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 43-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung 43" UE43BU8000UXCE Series 8 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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