Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 530 руб.
В наличии
Код товара: 737492
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
59 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.22х0.78х0.15
Вес, кг.
27.6
Описание товара Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026
LG 50QNED85B6A — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 50", LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 560 руб.14140 руб. в СплитТелевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultr...
-
В наличииЦена 57 430 руб.14358 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal...
-
В наличииЦена 60 730 руб.15183 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 60 970 руб.15243 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED83B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 61 490 руб.15373 руб. в СплитТелевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 62 430 руб.15608 руб. в СплитТелевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"
-
В наличииЦена 64 230 руб.16058 руб. в СплитТелевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" ...
-
В наличииЦена 64 520 руб.16130 руб. в СплитTV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU
-
В наличииЦена 64 620 руб.16155 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
-
В наличииЦена 65 100 руб.16275 руб. в СплитТелевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 65 680 руб.16420 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 66 090 руб.16523 руб. в СплитТелевизор Hisense 65U7S 65" Ultra HD Mini LED 4K
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Индонезия
LG 50QNED85B6A — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 50", LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 50", LG Smart-TV
Купить Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - по цене 59530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026