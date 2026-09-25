Телевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 560 руб.
В наличии
Код товара: 743014
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
56 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
15
Описание товара Телевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD
Samsung QE50QN70HAUXPY — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
-
В наличииЦена 54 880 руб.13720 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S 65" QLED Ultra HD Black, 2026
-
В наличииЦена 54 920 руб.13730 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 56 240 руб.14060 руб. в СплитТелевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой
-
В наличииЦена 57 430 руб.14358 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal...
-
В наличииЦена 59 530 руб.14883 руб. в СплитТелевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 60 730 руб.15183 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
-
В наличииЦена 60 970 руб.15243 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED83B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 61 490 руб.15373 руб. в СплитТелевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 62 430 руб.15608 руб. в СплитТелевизор Яндекс YNDX-00101 PRO Тв станция с Алисой 55"
-
В наличииЦена 64 230 руб.16058 руб. в СплитТелевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" ...
-
В наличииЦена 64 520 руб.16130 руб. в СплитTV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Samsung QE50QN70HAUXPY — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD - купить по цене 56560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra HD