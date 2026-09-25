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Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD

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Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 2
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 3
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 9
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65&quot; Mini LED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 920 руб. 
Начислим 879 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD
54 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
19.9

Описание товара Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD

Samsung UE65M1EHAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления до 120 Гц с технологией DLG и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung UE65M1EHAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления до 120 Гц с технологией DLG и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung UE65M1EHAUXPY черный 65" Mini LED, Ultra HD - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 54920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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