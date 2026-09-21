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Телевизор QLED Digma 75" DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED Digma 75" DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор QLED Digma 75&quot; DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699320
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 400x200 мм
Особенности дизайна
frameless metal черный/черный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
google tv
Тип экрана
lcd
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
vesa 400x200 мм
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.68х1.03х0.37
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор QLED Digma 75" DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор qled digma 75 dm-led75uqb31 google tv frameless metal черный/черный 4k ultra hd 60hz memc.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Digma 75" DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 400x200 мм
Особенности дизайна
frameless metal черный/черный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
google tv
Тип экрана
lcd
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Развернуть
Тип матрицы
QLED
Разрешение экрана
3840 x 2160
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4K Ultra HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
vesa 400x200 мм
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор qled digma 75 dm-led75uqb31 google tv frameless metal черный/черный 4k ultra hd 60hz memc.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Digma 75" DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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