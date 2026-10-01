Телевизор Digma Pro QLED 55D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 55" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 050 руб.
В наличии
Код товара: 743051
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54 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
36
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
15.7
Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 55D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 55" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO 55" QLED 55D – это 55-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение даже в динамичных сценах. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
36
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Телевизор DIGMA PRO 55" QLED 55D – это 55-дюймовая модель с ярким QLED UHD-экраном и частотой обновления 144 Гц. Он подойдёт для фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игр на консоли. Экран передаёт насыщенные цвета, глубокие тёмные оттенки и плавное движение даже в динамичных сценах. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и беспроводную передачу изображения Multi-Screen Share.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Купить Телевизор Digma Pro QLED 55D Google TV Frameless черный графит/черный QLED 55" 4K Ultra HD - по цене 54050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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