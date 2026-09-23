Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) 75-дюймовый телевизор HYUNDAI H-LED75BU7006 выводит изображение высокого качества и проигрывает контент с онлайн-площадок. Экран прибора имеет разрешение 3840х2160 и показывает картинку по стандарту 4K ULTRA HD с поддержкой технологии повышенной чёткости и улучшенной цветопередачи HDR. Также он обеспечивает широкие углы обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов. Частота обновления дисплея составляет 60 Гц, что делает его отличным решением для просмотра кино, динамичных спортивных передач и для современных игр. Данная модель работает под управлением операционной системы Android TV 11 версии и оснащена SMART TV. Это значительно расширяет её мультимедийные возможности и позволяет смотреть контент с онлайн стриминговых площадок. Для подключения к Интернету HYUNDAI H-LED75BU7006 использует вход для кабеля Ethernet или беспроводной высокоскоростной протокол Wi-Fi. Со сторонними устройствами телевизор синхронизируется посредством Bluetooth. Также его можно применять в качестве внешнего монитора с помощью установленных портов HDMI. Кроме того, HYUNDAI H-LED75BU7006 оснащен встроенным медиаплеером, проигрывающим файлы в поддерживаемых форматах с USB-накопителей. Для этого на нем имеются соответствующие разъёмы. Чтобы обеспечить широкий выбор телевизионных каналов, прибор использует сразу пять тюнеров: два спутниковых, два цифровых и кабельный. Такая комбинация обеспечивает покрытие значительного спектра ТВ-частот. Смотрите также: TV-тюнеры , Аксессуары для теле, аудио, видео техники , Аудио, Hi-Fi техника , Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары , Игровые приставки, игры, аксессуары , Медиаплееры , Проекторы, экраны, аксессуары , Спутниковое и цифровое ТВ , Телевизоры , недорогие , до 10000 руб , 24" , 32" , 40" , 43" , 50" , 55" , 65" , full hd , hd Теги товара: 75" , 4K , большие , smart tv , с wi-fi и интернетом
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