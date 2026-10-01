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Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD

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Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 15
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 16
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 17
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 19
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 20
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 21
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 22
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 14
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 15
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 16
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 17
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 18
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 19
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 20
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 21
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 22
  • Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 050 руб. 
Начислим 865 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD
54 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, ножки, гарантийный талон, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), стерео-аудио, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
13.7

Описание товара Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD

Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, ножки, гарантийный талон, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
32
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), стерео-аудио, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Digma Pro Mini LED 50Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 50" 4K Ultra HD - по цене 54050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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