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Телевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 65P7L 65&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 570 руб. 
Начислим 858 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738048
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
53 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, композитный вход, антенный вход, разъем для наушников, CI/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
23.6

Описание товара Телевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

TCL 65P7L — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Direct LED подсветкой, пиковой яркостью 400 нит и цветовым охватом до 93% DCI-P3. Модель поддерживает VRR и ALLM.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, композитный вход, антенный вход, разъем для наушников, CI/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 65P7L — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Google TV с Direct LED подсветкой, пиковой яркостью 400 нит и цветовым охватом до 93% DCI-P3. Модель поддерживает VRR и ALLM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный - по цене 53570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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