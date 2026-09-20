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Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
батарея/аккумулятор
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
18 960 руб.  31 170 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор
18 960 руб. -39%
31 170 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
АА
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х5х5
Вес, г.
239

Описание товара Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор

Модель фонаря Fenix LR35R представляет собой единственный в своём роде прибор с наибольшей яркостью 10000 люменов в таком компактном корпусе. Фонарь позиционируется, как поисковый вариант, и его луч света преодолевает дистанцию в 500 метров. В комплекте вместе с моделью предусмотрены две литий-ионные батарейки ёмкостью 4000 мАч каждая форм-фактора 21700. Выходной ток – 30 ампер. Батарейки можно заряжать через порт USB Type-C. Угол прожектора в 90 градусов способствует исследовательским, поисковым и спасательным работам. Индикатор степени заряженности позволит вам быть в курсе заряда батареек. Дополнительные функции включают в себя интеллектуальную схему памяти, функцию блокировки и класс защиты IP68. Как только вы увидите мощность фонарика на 10 тысяч люменов, вы больше не испытаете беспокойство в ночных приключениях, таких как поиск, спелеология, патрулирование и т. д, и т. п.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
АА
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Модель фонаря Fenix LR35R представляет собой единственный в своём роде прибор с наибольшей яркостью 10000 люменов в таком компактном корпусе. Фонарь позиционируется, как поисковый вариант, и его луч света преодолевает дистанцию в 500 метров. В комплекте вместе с моделью предусмотрены две литий-ионные батарейки ёмкостью 4000 мАч каждая форм-фактора 21700. Выходной ток – 30 ампер. Батарейки можно заряжать через порт USB Type-C. Угол прожектора в 90 градусов способствует исследовательским, поисковым и спасательным работам. Индикатор степени заряженности позволит вам быть в курсе заряда батареек. Дополнительные функции включают в себя интеллектуальную схему памяти, функцию блокировки и класс защиты IP68. Как только вы увидите мощность фонарика на 10 тысяч люменов, вы больше не испытаете беспокойство в ночных приключениях, таких как поиск, спелеология, патрулирование и т. д, и т. п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - стоимость товара 18960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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