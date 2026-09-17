Клавиатура Oklick 170M черный USB
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 170M черный USB
Клавиатура Oklick представляет собой надежное периферийное устройство с современным дизайном, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами и ноутбуками. Эта полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами и имеет раскладку JIS, что делает ее удобной для работы и игр. Изготовленная на базе мембранной технологии, клавиатура обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, что особенно ценно при длительной работе или сессиях гейминга. Черный цвет корпуса подчеркивает ее элегантность и универсальность, позволяя клавиатуре гармонично вписаться в любой интерьер рабочего пространства. Клавиатура Oklick подключается к устройствам через проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и минимальную задержку ввода. Это делает ее отличным выбором как для профессионалов, нуждающихся в надежности и точности, так и для геймеров, ценящих быстроту реакции в играх. Бренд Oklick славится качественными и доступными решениями, и данная клавиатура не исключение. Она станет прекрасным дополнением к вашему ПК или ноутбуку, обеспечивая комфорт и эффективность в работе и развлечениях.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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