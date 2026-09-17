Top.Mail.Ru
Клавиатура Oklick 170M черный USB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Oklick 170M черный USB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 1
Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 2
Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 3
Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 4
Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 5
Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 1
  • Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 2
  • Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 3
  • Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 4
  • Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 5
  • Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55910
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, г.
735

Описание товара Клавиатура Oklick 170M черный USB

Клавиатура Oklick представляет собой надежное периферийное устройство с современным дизайном, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами и ноутбуками. Эта полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами и имеет раскладку JIS, что делает ее удобной для работы и игр. Изготовленная на базе мембранной технологии, клавиатура обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, что особенно ценно при длительной работе или сессиях гейминга. Черный цвет корпуса подчеркивает ее элегантность и универсальность, позволяя клавиатуре гармонично вписаться в любой интерьер рабочего пространства. Клавиатура Oklick подключается к устройствам через проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и минимальную задержку ввода. Это делает ее отличным выбором как для профессионалов, нуждающихся в надежности и точности, так и для геймеров, ценящих быстроту реакции в играх. Бренд Oklick славится качественными и доступными решениями, и данная клавиатура не исключение. Она станет прекрасным дополнением к вашему ПК или ноутбуку, обеспечивая комфорт и эффективность в работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 170M черный USB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick представляет собой надежное периферийное устройство с современным дизайном, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами и ноутбуками. Эта полноразмерная клавиатура оснащена 104 клавишами и имеет раскладку JIS, что делает ее удобной для работы и игр. Изготовленная на базе мембранной технологии, клавиатура обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, что особенно ценно при длительной работе или сессиях гейминга. Черный цвет корпуса подчеркивает ее элегантность и универсальность, позволяя клавиатуре гармонично вписаться в любой интерьер рабочего пространства. Клавиатура Oklick подключается к устройствам через проводной интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и минимальную задержку ввода. Это делает ее отличным выбором как для профессионалов, нуждающихся в надежности и точности, так и для геймеров, ценящих быстроту реакции в играх. Бренд Oklick славится качественными и доступными решениями, и данная клавиатура не исключение. Она станет прекрасным дополнением к вашему ПК или ноутбуку, обеспечивая комфорт и эффективность в работе и развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick 170M черный USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...