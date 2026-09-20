Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557703
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.8
Производство
Вьетнам
Ширина, см
23.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, кг.
65.3
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12200 L напряжением 12В и емкостью 200Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
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Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.8
Производство
Вьетнам
Ширина, см
23.8
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
200
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12200 L напряжением 12В и емкостью 200Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta DTM 12200 L 12В 200Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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