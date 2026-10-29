Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 296235
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
2.35
Описание товара Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH
Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH - современная, компактная и легкая аккумуляторная батарея, которая обеспечивает ваш аппарат энергией в любых условиях.
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Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH - современная, компактная и легкая аккумуляторная батарея, которая обеспечивает ваш аппарат энергией в любых условиях.
Купить Батарея для ИБП Gembird BAT-12V7.5AH - по цене 1530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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